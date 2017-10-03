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İntihar eden uzman onbaşı toprağa verildi

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MARDİN İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken, evinde tabancasıyla intihar eden Uzman Onbaşı Mehmet Uzun'un cenazesi Mersin'in Silifke İlçesi'nde toprağa verildi

03 Ekim 2017 21:19

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MARDİN İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev yaparken, evinde tabancasıyla intihar eden Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un cenazesi Mersin\'in Silifke İlçesi\'nde toprağa verildi.
Sayağzı Mahallesi\'ndeki Afetevleri Camisi\'ndeki cenazeye Kaymakam Şevket Cinbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Serdar Arbaş, Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Yakınlarının gözyaşına boğulduğu törenin ardından Uzun\'un cenazesi Ovacık Mezarlığı\'na defnedildi.

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