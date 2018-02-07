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İntihar eden üniversiteli genç toprağa verildi

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girerek intihar ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi Oğuzhan B

07 Şubat 2018 00:11

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesinde, nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girerek intihar ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi Oğuzhan B. (24) son yolculuğuna uğurlandı. 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Oğuzhan B., dün saat 09.30 sıralarında, kadın el sanatları kursundan dönen annesi Semra B. tarafından evlerinin merdiven boşluğuna iple asılı halde ölü bulundu. Annesinin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri, Oğuzhan B.\'nin intihar ettiğini belirledi. Oğuzhan B.\'nin geçen yaz nişanlandığı anaokulu öğretmeni olan kız arkadaşının kendisinden ayrılması nedeniyle bunalıma girip intihar ettiği iddia edildi. Ailenin iki çocuğundan biri olan Oğuzhan B.\'nin ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Oğlunun ölüm haberini yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından müdür olarak görev yaptığı Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde alan baba Durmuş B., yıkıldı. Güçlükle ayakta durabilen acılı babayı meslektaşları teselli etmeye çalıştı.
Oğuzhan B.\'nin cenazesi Kiraz Merkez İsabey Camii\'nde bugün kılınan öğle namazının ardından Hacılar Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Kiraz Milli Eğitim Müdürü Osman Yazıcı, okul müdürleri, öğretmenler ile gencin yakınları katıldı. 

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