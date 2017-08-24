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İntihar eden sendikacının cenaze namazını oğlu kıldırdı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- TÜRK Metal Sendikası'nda yaklaşık 14 yıl Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan 65 yaşındaki Özbek Karakuş, dün öğle saatlerinde Kırıkkale Şehitliği'nde babasının mezarı başında tabancayla başına

24 Ağustos 2017 19:06

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- TÜRK Metal Sendikası\'nda yaklaşık 14 yıl Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan 65 yaşındaki Özbek Karakuş, dün öğle saatlerinde Kırıkkale Şehitliği\'nde babasının mezarı başında tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Özbek Karakuş\'un cenaze namazını İlahiyat Fakültesi mezunu oğlu Kürşat Karakuş kıldırdı.
Özbek Karakuş\'un Nokta Camisi\'nde öğle namazını müteakip kılanan cenaze namazına Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yücel Yücel, eski DYP Milletvekili Abdurrahman Ünlü, eski Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemalettin Akdoğan, Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şubesi yöneticileriyle vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar, Karakuş\'un ailesine taziyede bulundu. Cenaze namazını Özbek Karakuş\'un İlahiyat Fakültesi mezunu oğlu Kürşat Karakuş, kıldırdı. Özbek Karakuş daha sonra Yenimahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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