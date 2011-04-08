-İNTİHAR EDEN KİŞİ ARANIRKEN BAŞKA CESET BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Deniz polisi, Haliç Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği düşünülen bir kişinin cesedini ararken, başka bir ceset buldu. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de taksicilik yapan Ali Demir, tartışma sonrası kendisini terk eden eşiyle barışmak amacıyla bir televizyon programına başvurdu. Bir hafta içinde üç kez bu programa çıkmasına rağmen eşini ikna edemeyen Demir, önceki gün oğluna intihar notu bırakarak evden ayrıldı. Ali Demir'in oğlunun ihbarıyla harekete geçen polis, Demir'in aracını Haliç Köprüsü üzerinde terk edilmiş buldu. Görgü tanıklarının bir kişinin denize atladığını söylemesi üzerine, deniz polisine haber verildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekiplerince iki gündür sürdürülen aramalarda, Haliç Köprüsü'nden atladığı düşünülen Ali Demir'in cesedine rastlanmadı. Bugün yürütülen yaklaşık 3 saatlik arama çalışmasında, Kasımpaşa açıklarında bir başkasına ait ceset bulundu. Üzerinden Rafet Agez adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Deniz polisinin, taksici Ali Demir ile ilgili başlattığı arama çalışmasını sonlandırdığı öğrenildi.