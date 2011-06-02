-İNTİHAR EDEN KAYMAKAM TOPRAĞA VERİLDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 02.06.2011 - Evinde silahla intihar ettiği belirtilen Balıkesir'in Havran Kaymakamı Orhan Balcı, vasiyeti doğrultusunda Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Bursa Adli Tıp Kurumundan alınan Balcı'nın cenazesi tören için Eskişehir Valiliği önüne getirildi. Burada düzenlenen törene, Balcı'nın eşi Melek Balcı, ağabeyi Fuat Balcı, yakınları, Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, Balıkesir Valisi Yılmaz Aslan, Merkez Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu, kaymakamlık devre arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Melek Balcı ile yakınlarının Balcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı dökmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Dönem arkadaşı Haymana Kaymakamı Hüseyin Karameşe, burada yaptığı konuşmada, Orhan Balcı'nın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu görmenin dönem arkadaşları açısından çok zor bir durum olduğunu söyledi. ''Biz buraya dönem arkadaşları olarak şahitlik yapmaya geldik'' diyen Karameşe, şöyle konuştu: ''Orhan'ın dürüstlüğüne, devlet, millet sevgisine, her zaman her yerde doğruyu üstün tuttuğuna, doğrunun ve arkadaşlarının yanında olduğuna biz dönem arkadaşları olarak şahitlik ediyoruz. Bu yüzden Orhan'ın sevgili ailesi, yakınları başınız dik olsun. Siz ebediyete, çok değerli, arkadaşlarınca sevilen bir arkadaşınızı, dostunuzu uğurluyorsunuz. Onu, herkes hayırla yad edip, hayırlı sözler söyleyecek. Çünkü biz Ankara'da görev yapan arkadaşları olarak Eskişehir'e gelirken hep bunu konuştuk. Hatıralarda hiçbir olumsuzluk yok. Yardımseverdi. Onun hatırasını yaşatacağız.'' Kaymakamların vatandaşların dertleriyle uğraşarak, onlara hizmet ettiğini vurgulayan Karameşe, ''Bazen insanların sorunlarıyla uğraşırken demek ki kendi dertlerimizi, sorunlarımızı öteliyoruz veya arkadaşlarımızla, dostlarımızla bunları çok paylaşmıyoruz. 'Keşke Orhan'ın sorunlarını daha derinden paylaşsaydık, daha yakın olsaydık' diyorum. Orhan, hepimizin gönlünde ayrı yeri olan arkadaşımızdı.'' Konuşmanın ardından Balcı'nın cenazesi, Hacı Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir-Seyitgazi karayolu 3. kilometresindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Kaymakam Balcı, evinde silahla vurulmuş halde bulunmuş, ağır yaralanan Balcı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.