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İNTİHAR EDEN HOSTES TOPRAĞA VERİLDİ      ANTALYA (A.A)

07 Ağustos 2010 18:03

-İNTİHAR EDEN HOSTES TOPRAĞA VERİLDİ      ANTALYA (A.A) - 08.07.2010 - İstanbul Küçükçekmece'de, kendisini evinin balkonuna asarak hayatına son veren Türk Hava Yolları (THY) hostesi Ece Ezgi Ü, Antalya'da toprağa verildi. Bahçelievler'deki evinin önüne getirilen Ece Ezgi Ü'nün cenazesi, burada okunan duanın ardından cenaze namazı için Bahçelievler Bedir Camisi'ne götürüldü.  THY Antalya Bölge Müdürü Ömer Durna ile bazı hosteslerin de katıldığı cenazede, Ece Ezgi Ü'nün annesi Emine Ü. ve babası Nebi Faruk Ü. sinir krizi geçirdi. Kılınan namazın ardından cenaze Uncalı Mezarlığı'na defnedildi. Ece Ezgi Ü, İstanbul Halkalı Atakent Mahallesi 3. Etap'taki evinin balkonuna kendisini asarak intihar etmiş, olay yerinde yapılan incelemede bir mektup bıraktığı belirtilmişti.

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