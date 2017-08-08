İntihar eden eşinin mezarı başında canına kıydı

Aydın’ın Bozdoğan İlçesi’nde intihar eden eşinin mezarı başında hayatına silahla son veren Caner Taşkın’ın ölümünden önce yakınları ve arkadaşlarından helallik istediği ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Kadir Tamer'in haberine göre, 35 yaşındaki Sevcan Taşkın, ikinci evliliğini yaklaşık 5 yıl önce Caner Taşkın ile yaptı. İlk eşinden 11 yaşında oğlu olan genç kadının 4 yıl önce de Caner Taşkın’dan bir oğlu dünyaya geldi. İş dolayısıyla Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi’nde yaşayan çiftin mutluluğu, bunalıma giren Sevcan Taşkın’ın 30 Haziran’da hap içerek intihar etmesiyle bozuldu. Eşinin ölümü üzerine büyük acı yaşayan ve memleketi Söke’ye taşınan Caner Taşkın da 4 Ağustos Cuma günü karısının Bozdoğan Çamlıdere Mahallesi’ndeki mezarı başında pompalı tüfekle intihar etti. Taşkın’ın cenazesi memleketi Söke’de toprağa verildi.

İlaçlarını almamış

Caner Taşkın’ın ölümünden iki gün önce daha önce yaşadıkları Kavaklıdere’ye gidip otelde kaldığı ve birçok arkadaşıyla görüştüğü ortaya çıktı. Buradan dönüşte direkt Bozdoğan’daki eşinin mezarına gidip intihar eden Taşkın’ın bu ziyareti intiharı öncesinde vedalaşmak için yaptığı sanılıyor. Taşkın’ın bazı kişilere de mesaj atarak ya da telefonla arayarak helallik istediği belirtildi. Taşkın’ın intihar için eşinin öldüğü cuma gününü seçmesi de dikkat çekti. Öte yandan Sevcan Taşkın’ın ise panik atak nedeniyle antidepresan kullandığı ancak intiharından önce bir ay boyunca ilaçlarını almadığı belirtildi.