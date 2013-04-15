İntihar eden askerden Bakanlığa: Çok dayak yiyoruz, intihar edeceğiz!

İzmir’de intihar ettiği ileri sürülen er Mehmet Acar'ın ölmeden önce Milli Savunma Bakanlığı’na yazdığı dilekçede, “Çok dayak yiyoruz, zulme uğruyoruz, herkes intiharın eşiğinde” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İzmir’in Konak İlçesi’nde orduevinde askerlik yaptığı sırada kız arkadaşıyla tartıştığı için intihar ettiği öne sürülen 20 yaşındaki Acar’ın ölümüyle ilgili Ege Ordu Komutanlığı Askerî Savcılığı’nca başlatılan soruşturma dosyasındaki dilekçede; “Sayın Bakanım, İzmir Astsubay Orduevi’nde askerliğimi yapmaktayım. Konak Orduevi’nde dün gece bir arkadaşımız intihar etti. Bunun asıl sebebi burada sürekli dayak yiyoruz. Hakaret işitiyoruz. Bizi tek koruyan havacı astsubayımızdı. Dürüst ve baba bir adamdı ama gidiyor. O da dilekçe verdi. O bile burada dönen dolaplara dayanamadı. Burada her türlü üçkağıt ve sahtekârlık var. O komutan da giderse biz hepimiz mahvolacağız. Ne olur gitmesin, siz devreye girin. O da iki ay dayanabildi. Yalvarıyorum artık bizlere yardım edin” ifadeleri yer aldığı belirlendi.

Aysun Yazıcı'nın Taraf'taki haberine göre, birlikte bulunan herkesin intiharın eşiğinde olduğunu ve intihar eden bir asker hakkında ifade vermeye korkar olduklarını dilekçesinde vurgulayan Acar, dilekçesine şöyle devam ediyor:

'İfade veremeyiz'

“Burada, herkes intihar durumunda. Baskı içindeyiz. İntihar eden arkadaşımız için ifade vermeye korkar olduk. Ölen arkadaşımız için, ‘Kız arkadaşı terk etti’ olayı bahane, asıl sebep çok zulme uğruyoruz. İsmimi bile vermeye korkar oldum. Ne olur yardım edin.”

Tüm bunlara rağmen, Er Acar’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma dosyasında da, Acar’ın 12 gün önce tanıştığı bir kızın başka biriyle nişanlanacağı bilgisini edindiği için intihar ettiği belirtildi. Ancak askerin babası, bunu yalanladı. Askerî savcılığın takipsizlik kararında, Acar’ı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi bulunduğuna dair delil elde edilemediği vurgulandı. Askerî savcılık, Acar’ın ölümüyle ilgili 22 askerin ifadesi aldı. Askerler, Acar’ın zulum ve baskı sonrasında intihar ettiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi.