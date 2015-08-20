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Dünya

İntihar edecek vatandaşı polis vurarak öldürdü

Belçika'da bir vatandaş polisi arayarak intihar edeceğini ihbar etti

20 Ağustos 2015 10:05

Belçika'nın Liege bölgesinde intihar edeceği yönünde kendini polise ihbar eden bir vatandaşın, olay yerine gelen polisler tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Liege Bölge Savcılığı, dün akşam bir vatandaşın polisi arayarak intihar edeceği yönünde ihbarda bulunduğunu açıkladı.

Polislerin olay yerine gittiği ve vatandaşı ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, o esnada intihar edecek şahsın birkaç kez cebinde silah varmış gibi hareket ettiği belirtildi.

Şahsın silahlı olduğu ve silahına davranırken polisin daha hızlı hareket ederek vatandaşı vurduğu açıklandı. Yaralanan vatandaşın hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma açarken, polislerin gözaltına alınmasını gerektirecek bir durum olmadığı kaydedildi.

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