İntihar denildi cinayet çıktı; eşi ve iki arkadaşı tutuklandı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, intihar ettiği öne sürülen Ahmet Yırtıcı\'nın (57) cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis, cinayetle ilgili, Yırtıcı\'nın eşi Nursu Yırtıcı (30) ve genç kadının işyerindeki arkadaşı Abdulkadir E. (18) ile bu kişinin arkadaşı Mustafa A.\'yı (18) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, genç kadının, Abdulkadir E. ile ilişkisi olup olmadığını araştırıyor.

Erdek\'te geçen çarşamba günü yapılan bir ihbarı değerlendiren polis, Ahmet Yırtıcı\'nın Yalı Mahallesi Fabrika Sokaktaki evine gitti. Zili çalan polis, kapı açılmayınca ikinci kattaki eve merdiven kullanarak girdi. Polis ekipleri, evde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanıp, boğazı kesilen 2 çocuk babası Ahmet Yırtıcı\'nın salondaki cesedi ile karşılaşırken, kilitli olan diğer odada ise eşi Nursu Yırtıcı\'yı buldular. Nursu Yırtıcı, kilit kırılarak odadan çıkarıldı.

İlçede beyaz eşya ve mobilya satan bir mağazada satış temsilcisi olarak çalışan Nursu Yırtıcı iddiaya göre, verdiği ilk ifadesinde, eşinin kendisini odaya kilitledikten sonra intihar ettiğini söyledi.

Ahmet Yırtıcı\'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Nursu Yırtıcı\'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenen polis, genç kadının yaptığı son telefon görüşmelerini de inceledi.

Polis bunun üzerine Nursu Yırtıcı\'nın iş arkadaşı Abdulkadir E.\'yi gözaltına aldı. Yalı Mahallesi\'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, bir kuruma ait kamerada cinayetin işlendiği saatlerde Abdulkadir E. ile arkadaşı Mustafa A.\'nın görüntülerine ulaştı. Bunun üzerine Mustafa A. da gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde sorgulanan 3 şüpheli, \'tasarlayarak adam öldürmek\' suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis, Nursu Yırtıcı ile çalışma arkadaşı Abdulkadir E. arasında ilişkisi olup olmadığını araştırıyor.



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