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'İntihar değil, cinayet' iddiası

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde 1 yıllık evli Medine K

14 Kasım 2017 14:09

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- HATAY\'ın Dörtyol ilçesinde 1 yıllık evli Medine K. (38), geçen 8 Eylül\'de, evinde iple asılı halde ölü bulundu. Otopsi raporuna göre, Medine K.\'nin vücudunda morluklar olduğunu söyleyen ağabey Mehmet Ok, kız kardeşinin cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiasıyla Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.
Adana\'da yaşayan Medine K., aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet K. (37) ile 24 Eylül 2016 tarihinde evlendi. Evliliğin ardından işinden ayrılan Medine K. ile eşi, Hatay\'ın Dörtyol ilçesine taşındı. Medine K. geçen 8 Eylül\'de evde iple asılı halde ölü bulundu. Polis, eşini evde asılı halde bulan Ahmet K.\'yi, ifadesinin ardından serbest bıraktı. Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopside, Medine K.\'nin boyun ve arka kısmında ip izlerine rastlanılırken, vücudunda da morluklar tespit edildi.
Ailesi, genç kadının cenazesini toprağa verirken babası Ali Ok, kızının intihar ettiğine inanmadıklarını söyledi. Ok, \"Kızım, intihar süsü verilerek asılmıştır, cinayete kurban gitmiştir. Kızımın, eşi tarafından zaman zaman dövüldüğünü, işkence edildiğini, psikolojik baskı uygulandığını duymuştum. Beyaz gelinlikle gönderdiğim kızımı, bir yıl sonra bana beyaz kefenle teslim ettiler. Eşi cenazeye bile gelmedi. Bu da suçluluğunun bir göstergesi\" dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Medine K.\'nin ağabeyi Mehmet Ok da kız kardeşinin cinayete gittiğini iddia etti. Ok, şunları söyledi:
\"Kız kardeşimin vücudunda morluklar var. Kendisi intihar edecek biri değildi. Eşinin ailesi, kız kardeşimi istemiyordu. Ben Medine\'nin cinayete kurban gittiğini düşünüyorum. Bu yüzden Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı\'na dilekçe verdim. Ben bu olayın tekrar araştırılmasını istiyorum.\"

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