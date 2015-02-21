'İntihar bombacısı' olarak aranan kadın canlı yayına bağlandı

Türkiye'de olduğu iddiasıyla gündeme gelen ve Interpol'un intihar saldırısı düzenleyeceği şüphesi ile turuncu bültenle birçok ülkede aranmasını istediği 19 yaşındaki Fas asıllı Norveçli kadın, Norveç TV2 kanalına telefon açtı ve suçlamaları yalanladı.

Norveç Gizli Servisi (PST) ve Interpol’un intihar saldırısı düzenleyeceği şüphesi ile turuncu bültenle birçok ülkede aranmasını istediği 19 yaşında Fas asıllı Norveçli kadının Türkiye ’de olduğu iddiası gündeme geldi. Adı açıklanmayan genç kadının, Suriye’de silah eğitimi gördüğü belirtilirken, söz konusu eylemi nerede yapacağının bilinmediği bildirildi.

Norveç'in en büyük gazetesi VG’nin haberine göre, kızlarından haber alamayan kadının ailesi yetkilileri harekete geçirdi. Norveç TV2 kanalına önceki gün telefon açan kadın, iddiaların asılsız ve saçma olduğunu savunarak, yeni evlendiği eşiyle birlikte Türkiye’de olduğunu ve Arapça öğrendiğini söyledi.

'Çılgın mısın? Ben Müslümanım'

Milliyet'te yer alan habere göre, televizyonda kendisine direk olarak sorulan ”Kendini havaya uçurma planın var mı?” sorusuna, “Çılgın mısın? Ben Müslümanım. İslamiyet böyle bir şeye müsaade etmiyor. Niçin kendimi havaya uçuracağım? Üzgünüm ama bunu duyunca güldüm” diyerek cevapladı. TV2 kanalı, kaynaklardan aldığı bilgiler doğrultusunda, kadının doğruları söylemediğini kaydetti. Norveçli yetkililerin, kadını ‘terör tehdidi’ olarak gördüğüne dikkat çekildi.

Telefon numarasıyla doğrulanamıyor

Kadınla konuşan Norveç TV2 kanalı muhabiri Kadafi Zaman yaptığı açıklamada, kadının kendilerini önceki gün cep telefonuyla Türkiye numarasından aradığını, ‘Suriye’de olmadığını Türkiye’de olduğunu Arapça öğrendiğini’ söylediğini belirtti. Ancak Zaman, kadının Türkiye’de olduğunun telefon numarası ile doğrulatılamayacağını belirtti.

Arkadaşları Rakka'da mı?

Terör eylemi yapacağı şüphesiyle aranan kadının, son 2 yıl içinde başörtüsü takmaya başladığına ve bir imamdan ders aldığına değinilirken, Facebook profiline “Düşündüm ben Allah’tan memnunsam, onun dediklerini niye yapmayayım? Şimdi onu yapıyorum” yazdığına vurgu yapıldı. Norveç’in Dagbladet gazetesi, kadının en yakın üç kız arkadaşının IŞİD’in Suriye'de işgal altında tuttuğu Rakka’da olduğunu iddia etti. Rakka’da bulunan arkadaşlarından birinin, IŞİD militanı Şili asıllı Norveçli Bastian Vasquez ile evlendiği belirtildi.