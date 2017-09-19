İntihar anını kendisini terk eden sevgilisine izletti!

Antalya'da otomobil servisinde çalışan 27 yaşındaki M. G., kendisini terk eden sevgilisini cep telefonundan görüntülü arayarak, intiharını izletti.

Bugün öğle saatlerinde Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Antalya'da otomobil servisinde çalışan M.G., sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Kullandığı otomobille ormanlık alana giden M.G., burada intihar için hazırlık yaparken, bir yakınını arayarak yaşamına son vermek üzere hazırlık yaptığını söyledi. M.G., kısa süre sonra otomobilin üzerine çıkarak ağaca bağladığı ipi boynunu geçirdi. M.G., daha sonra kendisini terk eden sevgilisini görüntülü aradı. Genç kızla görüntülü bağlantı kurmasının ardından, otomobilin motor kaputundan kendini boşluğa bıraktı.



M.G.'nin yakınının ihbarı üzerine verilen adrese giden polis, M. G.'nin ipte asılı olduğunu gördü. Çağrılan sağlık ekipleri, G.'nin öldüğünü belirledi. G.'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.