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Ekonomi

İntibak zammın üst sınırı 322 TL olacak

Çalışma Bakanı Çelik, emekli maaşlarına yansıyacak artışların üst sınırının 322 TL olacağını ve ödemelerin Ocak 2013'te yapılacağın&

18 Ocak 2012 02:00

T24 - Çalışma Bakanı Çelik, emekli maaşlarına yansıyacak artışların üst sınırının 322 TL olacağını ve ödemelerin Ocak 2013'te yapılacağını söyledi.
 
 
Emekliler arasındaki maaş farkının ortadan kaldırılmasının hedeflendiği intibak yasasıyla ilişkin Çalışma Bakanı Faruk Çelik'ten yeni açıklamar geldi.


CNBC-e'ye özel açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, intibak yasasında ödemelerin 2013 yılının Ocak ayında yapılacağını açıkladı. İntibakta üst sınır da 322 lira olacak.


İntibak Yasası'yla yaklaşık 2 milyon emekliye maaş artışı yapılacak. Emekliler arasındaki maaş farkını ortadan kaldırmayı öngören yasa tasarısı imzalanarak Meclis'e sevk edildi.


Çelik, Şubat ayında kıdem tazminatı ile ilgili çalışma yapacaklarını kaydetti.


Çelik, iş sağlığı ve güvenliği yasa taslağının bütün çalışanları kapsam altına aldığını, memurların da buna dahil olduğunu belirtti.

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