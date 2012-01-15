İntibak zammı 30 ila 260 lira arasında

T24 - 2 milyon 743 bin SSK emeklisinin intibak düzenlemesiyle maaşlarına gelecek zam miktarı belirlendi. Maaşlara yapılacak en düşük artış 30-80 lira arasında, en yüksek ise 260 lira civarında olacak...



2000 yılı öncesi emekli olanların dört gözle beklediği intibak yasasında rakamlar belli olmaya başladı. Yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek nihai şekli verilmesi planlanan İntibak Yasa Tasarısı Taslağı, 2 milyon 743 bin SSK emeklisini ilgilendiriyor. Taslağa göre; intibaktan yararlanma, en düşük kazanç (asgari) üzerinden prim ödeyip 3 bin 600 veya 5 bin gün prim ödeyenler için söz konusu olmayacak. Prim gün sayısı 5 bin 200 günden sonra olanlar için en düşük artışlar başlayacak.

Yüzde 80 refah payı



Emeklilerden gün sayısı ile kazançları orta ve üzerinde olanlar intibak düzenlemesinden daha fazla yararlanacak. Özellikle üst göstergeden aylık alanlar için artış miktarları kademeli olarak artacak. Artışlar emekli maaşlarına ortalama 30-80 TL, en yüksek ise 260 TL civarında yansıyacak. İntibak yöntemi 2000 yılı öncesi emekli olanların aylıklarına Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve gelişme hızı uygulanmasını öngörüyor. Buradaki amaç 2000 öncesi emekliler ile 2000 sonrası emekliler arasındaki aylıklarda oluşan farklılıkları gidermek. Aylıklar yeniden hesaplanacak ve kişilerin gerçek gün sayıları dikkate alınacak. SSK'da düşük aylıklar için uygulanan destekleyici yöntem bu hesapta kullanılmayacak. Aylıkların yeniden hesaplanmasında TÜFE'nin yüzde 100'ü verilecek ancak gelişme hızının oranı alternatifli olarak maliyet hesaplarında tartışılıyor. Taslağa göre yüzde 60 ila yüzde 80 arasında gelişme hızından pay verilmesi söz konusu olacak.

Bütçeye maliyeti 3-4 milyar lira



Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları için geçerli olacak intibak işlemiyle, 2000 yılı öncesi emeklilerin refahtan pay alması sağlanacak. Emeklilerin mevcut aylıklarında herhangi bir düşüş gerçekleşmeyecek. Hazırlanan taslağa göre, intibak işleminin bütçeye 3-4 milyar TL arasında bir maliyet getireceği tahmin ediliyor.

'Yasanın çıkmasında gecikme yaşanmaz'



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, intibak yasasında herhangi bir gecikme olmayacağı yolunda güvence verdi. Çelik, geçen hafta yaptığı açıklamada, "İntibak yasası ile birlikte emeklilerin maaşına yansıtılacak artış oranı belli oldu. Yasanın TBMM'den çıkmasına ilişkin bir gecikme beklemiyorum. Bu konuda herkesin gönlünün rahat olmasını istiyorum" şeklinde konuşmuştu.