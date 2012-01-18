-İntibak yasasının ayrıntıları ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emekli aylıklarında intibak yapılmasını öngören düzenlemenin, en kısa zamanda TBMM'ye gönderileceğini belirterek, bu çerçevede 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarında 322 liraya varan artışların söz konusu olacağını açıkladı. Çelik, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ile makamında görüştü. KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çelik, tüm KKTC halkına ve tüm Türk dünyasına başsağlığı diledi. KKTC'li Bakan Ünverdi, Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir liderini kaybettiğini ifade ederek, ''Bir tarih göçtü. Kıbrıs Türk'ünün var oluş ve egemenlik mücadelesinde çok büyük emekleri olan Sayın Rauf Denktaş'ı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve çok sayıda bakanın katılımıyla dün mekanına defnettik'' dedi. KKTC'de sosyal güvenlik alanında yaptıkları reformları da anlatan Ünverdi, emeklilik yaşını kademeli olarak 60'a çıkardıklarını söyledi. Konuşmanın ardından, Bakan Çelik, gazetecilerin emekli aylıklarına yapılacak intibak konusundaki sorularını yanıtlandı. Bakan Çelik, düzenlemenin Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını ve çok kısa bir süre içinde TBMM'ye gönderileceğini belirterek, 2000 öncesinde emekli olanlarla 2000 sonrasında emekli olanların emekli aylıklarında farklılıklar olduğunu anlattı. 2000'den sonra emekli olanların gelişme hızından pay aldığını, ancak 2000 öncesinde emekli olanların bu payı alamadığını dile getiren Çelik, ''2000 öncesinde sosyal devlet olmanın gereği, seyyanen ücretler iyileştirilirken, 2000 sonrasında sigortacılık mantığı çerçevesinde yeni bir sistem inşa edildi. Dolayısıyla sistem farklılıkları nedeniyle oluşan maaş farklılıkları oldu. Çok çalışmasına rağmen az süre sistemin içerisinde kalan ile eşit maaşı alan emekliler tablosu karşımıza çıktı'' dedi. İntibak düzenlemesini herkesin hak ettiği ücreti almasını sağlamak için yaptıklarına dikkati çeken Çelik, düzenlemenin, 2 milyon 743 bin emekliden 1 milyon 913 binini kapsadığını ifade etti. Düzenlemenin, emeklilerin tümünü kapsayacak bir zam çalışması olmadığına işaret eden Çelik, şöyle konuştu: ''Herkesi mümkün mertebe büyük ölçüde eşitleme gayreti içinde olduk. Ama yüzde yüz bunları eşitlemek mümkün değil. Asgari 10 liradan aşağıya da yansıyacaklar var. Ama ek ödemeyle birlikte 322 liraya varan artışlar söz konusu olacak. 1 milyon 913 bin emekli bu intibak sisteminden yararlanacak. Sistemin işleyişi de 2000 sonrası, 2008 yılına kadarki her yıl gelişme hızının yüzde 75'i, 2000 öncesindeki emeklilere yansıtılacak. Bir an önce düzenlemenin Meclis'e gelip yasalaşmasından yanayız. Çünkü bununla ilgili yasa çıktıktan sonra asgari bir süreye ihtiyacımız var. 8 aylık süre içerisinde 2 milyon 743 bin dosya tek tek ele alınacak ve bu dosyalar sonuçlandırılacak. Böylece 2013 Ocak ayı itibarıyla de bunların maaşlara yansıması gerçekleştirilmiş olacak.''