İntibak Yasası 3 milyon emekliye umut olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in emekli maaşlarındaki
adaletsizliğin giderilmesi için çalışma başlatıldığını açıklaması,
emekliler arasında sevinçle karşılandı
.'İntibak yasası' olarak adlandırılan düzenlemenin hayata geçmesi
durumunda 5 milyon 202 bin SSK emeklisinden 3 milyonu bundan
faydalanacak.
Emeklilerin maaşlarında, ödedikleri prim gün sayısına
göre bir miktar iyileştirme olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
önceki Çalışma Bakanı Faruk Çelik döneminde de intibak yasasının
maliyeti konusunda bir çalışma yapmıştı. Buna göre düzenlemenin devlete
ayda 3 milyar, yılda ise 36 milyar TL'lik ek maliyet getireceği
hesaplanmıştı. Bu tutarın bütçe dengeleri açısından tek seferde
karşılanmasının mümkün olmadığını ifade eden Türkiye İşçi Emeklileri
Derneği Başkanı Kazım Ergün, "Ortaya çıkan adaletsiz durumun bu
hükümetin suçu olmadığını da biliyoruz. Ancak düşük maaşlı emeklilere
seyyanen yapılacak bir zam, adaletsizliği gidermek için ilk adım
olabilir." dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilen SSK'nın maaş
bağlama sisteminde yıllar içinde sık sık değişiklik yapılması, birden
fazla maaş yelpazesine yol açtı. Yeni değişikliklerin önceki emeklilere
yansıtılmaması sebebiyle eski emeklilerle yenileri arasında yıllar
içinde önemli farklar oluştu. Hükümetin yeniden gündeme aldığı intibak
düzenlemesi, 2000'den önce emekli olan SSK'lıları ilgilendiriyor.
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise böyle bir sorun yok.
SGK, SSK emeklileri için aynı süre çalışıp aynı prim gün
sayısıyla emekli olanların maaşlarının eşitlenmesi üzerinde duruyor.
2000 yılı öncesinde SSK'da iki ayrı gösterge tablosunun uygulanması ve
1987 sonrası intibakların yapılmaması sonucu, emekli aylıklarında
farklılıklar oluştu. Emekli aylıkları, 1950'den 1978'e kadar son üç
yıldaki prime esas kazançların ortalaması üzerinden yüzde 70 aylık
bağlama oranıyla belirleniyordu. 1978'de ise katsayı ve gösterge
sistemine geçildi. 1982'de de aylık bağlama oranı yükseltilirken eski
emekliler için intibak yapılmadı. İlk fark o tarihte doğdu. 1987
yılında da kamuoyunda 'süper emeklilik' olarak bilinen düzenleme
getirildi. 1999'da kabul edilen yasa ile 1 Ocak 2000'den itibaren aylık
hesaplama yöntemi yine değiştirildi. 2000 öncesi aylıklarının TÜFE
artışına endekslenmesi sonucu büyük eşitsizlik oluştu. Halen emekliler
arasında 13 ayrı maaş düzenlemesi mevcut. İşçi Emeklileri Derneği
Başkanı Kazım Ergün önceki Bakan Faruk Çelik döneminde yapılan intibak
çalışmasının maliyet sebebiyle askıya alındığını ifade ediyor. Bu
rakamın bir kerede verilmesini beklemediklerini dile getiren Ergün,
"Birden intibak düzenlemesinin tamamlanması mümkün değil belki. Ama bir
iyileştirme yapılabilir. Düşük alana seyyanen bir artış olabilir.
Zamana yayarak bu intibak düzenlemesi hayata geçirilebilir." diye
konuştu.
İntibak yapılsaydı aylığı 778 TL'den 1.695 liraya çıkacaktı
Anadolu Ajansı'nın dün geçtiği bir habere göre, TİED Genel
Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri ve Erzurum Şube Başkanı Enver
Ağcakale, kendi durumunu SGK'ya sorarak hesaplattırdı. 25 yıl çalışıp 7
bin 239 gün tavandan prim ödeyerek 1996'da emekli olan Ağcakale, halen
778 lira aylık alıyor. Yapılan hesaba göre Enver Ağcakale, aynı çalışma
ve prim ödeme şartlarıyla bugün emekli olsa, bin 695 lira aylık
alacaktı.