İntibak Yasası 3 milyon emekliye umut olacak

Emeklilerin maaşlarında, ödedikleri prim gün sayısına göre bir miktar iyileştirme olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), önceki Çalışma Bakanı Faruk Çelik döneminde de intibak yasasının maliyeti konusunda bir çalışma yapmıştı. Buna göre düzenlemenin devlete ayda 3 milyar, yılda ise 36 milyar TL'lik ek maliyet getireceği hesaplanmıştı. Bu tutarın bütçe dengeleri açısından tek seferde karşılanmasının mümkün olmadığını ifade eden Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Kazım Ergün, "Ortaya çıkan adaletsiz durumun bu hükümetin suçu olmadığını da biliyoruz. Ancak düşük maaşlı emeklilere seyyanen yapılacak bir zam, adaletsizliği gidermek için ilk adım olabilir." dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilen SSK'nın maaş bağlama sisteminde yıllar içinde sık sık değişiklik yapılması, birden fazla maaş yelpazesine yol açtı. Yeni değişikliklerin önceki emeklilere yansıtılmaması sebebiyle eski emeklilerle yenileri arasında yıllar içinde önemli farklar oluştu. Hükümetin yeniden gündeme aldığı intibak düzenlemesi, 2000'den önce emekli olan SSK'lıları ilgilendiriyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise böyle bir sorun yok.

SGK, SSK emeklileri için aynı süre çalışıp aynı prim gün sayısıyla emekli olanların maaşlarının eşitlenmesi üzerinde duruyor. 2000 yılı öncesinde SSK'da iki ayrı gösterge tablosunun uygulanması ve 1987 sonrası intibakların yapılmaması sonucu, emekli aylıklarında farklılıklar oluştu. Emekli aylıkları, 1950'den 1978'e kadar son üç yıldaki prime esas kazançların ortalaması üzerinden yüzde 70 aylık bağlama oranıyla belirleniyordu. 1978'de ise katsayı ve gösterge sistemine geçildi. 1982'de de aylık bağlama oranı yükseltilirken eski emekliler için intibak yapılmadı. İlk fark o tarihte doğdu. 1987 yılında da kamuoyunda 'süper emeklilik' olarak bilinen düzenleme getirildi. 1999'da kabul edilen yasa ile 1 Ocak 2000'den itibaren aylık hesaplama yöntemi yine değiştirildi. 2000 öncesi aylıklarının TÜFE artışına endekslenmesi sonucu büyük eşitsizlik oluştu. Halen emekliler arasında 13 ayrı maaş düzenlemesi mevcut. İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Kazım Ergün önceki Bakan Faruk Çelik döneminde yapılan intibak çalışmasının maliyet sebebiyle askıya alındığını ifade ediyor. Bu rakamın bir kerede verilmesini beklemediklerini dile getiren Ergün, "Birden intibak düzenlemesinin tamamlanması mümkün değil belki. Ama bir iyileştirme yapılabilir. Düşük alana seyyanen bir artış olabilir. Zamana yayarak bu intibak düzenlemesi hayata geçirilebilir." diye konuştu.

İntibak yapılsaydı aylığı 778 TL'den 1.695 liraya çıkacaktı

Anadolu Ajansı'nın dün geçtiği bir habere göre, TİED Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri ve Erzurum Şube Başkanı Enver Ağcakale, kendi durumunu SGK'ya sorarak hesaplattırdı. 25 yıl çalışıp 7 bin 239 gün tavandan prim ödeyerek 1996'da emekli olan Ağcakale, halen 778 lira aylık alıyor. Yapılan hesaba göre Enver Ağcakale, aynı çalışma ve prim ödeme şartlarıyla bugün emekli olsa, bin 695 lira aylık alacaktı.