-İNTİBAK DAVASINDA RET GEREKÇESİ MAHKEMEDE ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - İşçi, Memur, Bağ-Kur Emeklileri Derneği (İMBED) Genel Başkanı Hamdi Öz'ün, kendisiyle diğer emekliler arasındaki aylık farkının ortadan kaldırılması için açtığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 5. İş Mahkemesindeki duruşmaya, Öz, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) avukatı Bahar Karakaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının avukatı Mustafa Barlas katıldı. Duruşmada, Ankara 5. İş Mahkemesinin, emekli aylıklarını düzenleyen bazı yasa hükümlerinin Anayasa'ya aykırılılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı iptal başvurusunun reddine ilişkin gerekçenin, dosyaya gönderildiği açıklandı. Davacı Öz, gerekçeli kararı incelemek üzere süre talep etti. SGK ve bakanlık avukatları, davanın, gerekçeli karar doğrultusunda reddedilmesini istedi. Duruşma, Öz'e, beyanda bulunması için süre verilerek, ertelendi. -ANAYASA MAHKEMESİNİN GEREKÇESİ- Anayasa Mahkemesinin dosyaya ulaşan gerekçeli kararında, SGK aleyhine 12 Haziran 2009'da dava açan Öz'ün, 1 Ağustos 1979'da emekli olduğu, yaşlılık aylığının hesabında, aynı gün prim sayısıyla sonradan emekli olanlara verilen refah payının kendisine de ödenmesini istediği kaydedildi. Mahkemelerin, baktıkları davada uyguladıkları yasa ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa'ya aykırı görmeleri veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varmaları durumunda Anayasa Mahkemesine iptal başvurusunda bulunabilecekleri anımsatılan gerekçeli kararda, şöyle denildi: ''Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin, Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardır. Davacı (Öz) ile 1 Ocak 2000'den sonra emekli olanların yaşlılık aylıkları arasında dava konusu refah payı farkı, aylıkların hesaplanmasındaki katsayı sisteminden vazgeçilerek, gelişme hızını da esas alan 506 sayılı yasanın mülga 61. ve geçici 82. maddesindeki düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda yaşlılık aylıklarının artırılmasında refah payına ilişkin hüküm içermeyen ve tüm emekliler için yaşlılık aylıklarının artırılması esaslarını düzenleyen itiraz konusu kuralların davada uygulanma olanağı yoktur. Açıklanan nedenlerle, başvurunun, mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.'' Anayasa Mahkemesinin bu kararı, Başkanvekili Osman Paksüt, üyeler Serdar Özgüldür ve Şevket Apalak'ın karşı oylarıyla, oy çokluğuyla alındı. -DAVA KONUSU- İMBED Genel Başkanı Öz, dava dilekçesinde, 1 Ağustos 1979'da 6092 prim günü ve 9965 gösterge ile emekli olduğunu ve davayı açtığı tarihte 645 TL aylık aldığını, dava tarihinde aynı gün ve gösterge ile emekli olanların ise 900 TL aylık aldığını ifade ederek, emekliler arasındaki bu farkın kaldırılması için yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurmasını ve emekli aylıklarının belirlendiği bazı kanun maddelerinin iptalinin sağlanmasını talep etmişti. Emekli örgütleri, emekli aylık artışlarının enflasyona bağlanması sonrasında, özellikle 2000 yılı öncesi ve sonrasında emekli olanların aylıkları arasında büyük fark oluştuğuna dikkati çekerek, bu farkı ortadan kaldıracak ''intibak'' düzenlemesinin yapılmasını talep ediyor. Emekli örgütleri yetkilileri, ''Anayasa Mahkemesi, Ankara 5. İş Mahkemesinin talebi doğrultusunda iptal kararı verseydi, emekli aylıkları arasındaki farkı ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılması gerekecekti'' değerlendirmesinde bulunuyor.