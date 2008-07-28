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Spor

Intertoto'da olaylı maç

UEFA Intertoto Kupası 3. tur rövanş maçında karşılaşan Budapeşt Honved ve Strum Graz taraftarları arasında kavga çıktı.

28 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -  Macaristan'ın Honved takımı, ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Avusturya'nın Strum Graz takımını ağırladı.

Maçın ilk yarısında ev sahibi Honved'in bulduğu golle çılgına dönen Avusturyalı taraftarlar, ilk yarının sonuna doğru sahaya şişe ve sert cisimler ile yerlerinden söktükleri stat koltuklarını fırlattılar.

Stadın güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle daha da büyüyen olaylar, Macar polisi tarafından güçlükle bastırıldı.Olaylar sırasında yaralanan 9 taraftar hastaneye kaldırılırken, 3 Avusturyalı taraftar gözaltına alındı.   Bu arada Strum Graz, Macar rakibini 2-1 yenerek üst tura çıktı.

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