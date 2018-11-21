İnterpol'ün yeni başkanı belli oldu

İnterpol'ün Dubai'de yapılan genel kurulunda Güney Koreli Kim Jong Yang başkan seçildi. Uluslararası polis işbirliği sağlayan örgüt yeni başkanını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Jong Yang örgüte geçici olarak başkanlık yapıyordu, seçimleri kazanmasıyla birlikte iki yıl boyunca İnterpol'ün liderliğini yapacak.

Seçim öncesi Rus İnterpol yetkilisi Alexander Prokopchuk'un seçimleri kazanmaya yakın olduğu konuşuluyordu. Kremlin sözcüsü geçtiğimiz günlerde ABD'yi İnterpol seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı.