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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı yakalandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi S

31 Ocak 2018 17:49

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi S.S., sahte belge ile yakalandı. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürütülen çalışma kapsamında Körfez ilçesinde durumundan şüphelenilen kişinin kimliği kontrol edildi. Üzerinden M.S. adına düzenlenmiş belge çıkan kişinin yapılan araştırmalar sonucu S.S. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. S.S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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