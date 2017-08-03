Interpol'ün canlı bomba listesinde 6 Avrupalı

Alman gazetesi Die Welt, Interpol'ün (Uluslararası Polis Teşkilatı) geçen mayıs ayında IŞİD adına intihar saldırıları düzenleme potansiyeline sahip 173 kişinin isminin bulunduğu bir listeyi Avrupa ülkelerindeki emniyet teşkilatlarına gönderdiğini yazdı.

Listedeki 132 kişinin Irak, Kuzey Afrika, Körfez ülkleri, Tacikistan ve Bangladeş'ten olduğu bildirildi. Listedeki altı kişi ise Avrupa vatandaşı olduğu belirtildi. Bu kişilerin Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Bosna'dan geldikleri ifade ediliyor.

Almanya bağlantısı

Almanya'dan IŞİD bağlantısı bulunan kişinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinden 27 yaşında bir Alman vatandaşı olduğu bildirildi.

Söz konusu kişinin 2012 yılı sonbaharında önce Mısır, ardından Türkiye, son olarak ise Suriye'ye gittiği belirtildi. IŞİD'in temmuz ortasında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bu kişinin Rakka'da öldüğünü açıkladığı kaydedildi.

Alman Emniyet Teşkilatı'nın gazetenin konuyla ilgili sorularını yanıtlamadığı bilgisine yer verildi.

Listeyi ABD inceledi

Interpol'ün listesindeki isimlerin, Musul'da IŞİD'e yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği ileri sürüldü. Die Welt'e göre Amerikan istihbarat servisleri bu listeyi inceleyerek Interpol'e gönderdi. Interpol'ün de söz konusu listeyi Mayıs ayında Avrupa'daki polis teşkilatlarına ilettiği kaydedildi.

Die Welt, Alman güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde IŞİD'in bu listedeki isimlerin bir kısmını intihar saldırıları düzenlemeleri için Avrupa'ya gönderme girişiminde bulunabileceği belirtildi.

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AFP/Reuters/HT/HS