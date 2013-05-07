Interpol'ün aradığı Seda Aktepe İtalya'da tutuklandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı gazeteci Seda Aktepe, tutuklandığı İtalya'da hakim karşısına çıktı, siyasi sığınma talebinde bulundu.

Türkiye'de "üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 2004 yılında 3 yıl hapis cezası alan ve bu nedenle aranan Seda Aktepe, İtalya'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

İsviçre'de oturma hakkı bulunan 29 yaşındaki Aktepe, Türkiye'ye teslim edilmek üzere cezaevine kondu ancak İtalyan Mahkemesi'nden siyasi sığınma talep etti.

Avukatı kararın 5 gün içerisinde verileceğini belirtti.

Davası İtalya, Fransa ve İsviçre'den bazı siyasi grup ve sivil toplum örgütleri tarafından yakın takibe alınan Aktepe'nin serbest bırakılması için "Hapishane koşullarının çok kötü olduğu" iddiaları üzerinden yoğun bir kampanya yürütülüyor.

Seda Aktepe, 7 Aralık 2004'te TBMM'de görülen yeni Ceza İnfaz Kanunu'nun cezaevlerinde ağır insan hakkı ihlallerine yol açacağı iddiasıyla yapılan gösteriyi, Atılım gazetesi adına izlerken, 45 kişiyle birlikte gözaltına alınmış, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.