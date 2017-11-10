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İnterpol'ün aradığı sahtecileri polisler kargo çalışanı kılığına girip yakaladı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettikleri şüphelileri kargo çalışanı kılığına girip yakaladı

10 Kasım 2017 17:00

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettikleri şüphelileri kargo çalışanı kılığına girip yakaladı. Interpol tarafından da arandığı öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı. 
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanada polisinin, Türkiye\'den ülkelerine giren bazı kişilerin sahte pasaport kullandığı bilgisini vermesi üzerine çalışma başlattı. Polis, yurtdışına çıkış yapan kişilere para karşılığı sahte pasaport temin ettiğini belirlediği İran uyruklu Reza L. ve Mehdi G.\'yi takibe aldı. 
 
POLİS ESKİK EVRAK SEBEBİYLE GERİ ÇAĞIRDI
Fatih\'te bir kargo şirketinden İspanya\'ya gönderilmek üzere sahte pasaport teslim ettiği öğrenilen şüpheliler, evrak eksikliği gerekçe gösterilerek kargo firmasına geri çağırıldı. Kargo çalışanı kılığına giren ekipler işyerine gelen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 3 sahte pasaport ele geçirildi. Ekipler, Reza L. ile Mehdi G.\'nin Avcılar\'da kiraladıkları evde pasaport yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
 
TUTUKLANDILAR
Emniyette yapılan detaylı sorgulamalarında Interpol tarafından aranması olduğu belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

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