-INTERPOL'DEN UYARI PARİS (A.A) - 09.09.2010 - Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, Amerikalı bir rahibin 11 Eylül'ün yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim yakma planı uygulanırsa artan terör saldırıları riski konusunda hükümetleri uyardı. Interpol'den yapılan açıklamada, ''ABD'de bir rahibin Kur'an-ı Kerim'i yakma planı gerçekleşirse masum halka saldırıların olacağı yönünde güçlü bir olasılık vardır'' denildi. Açıklamada, 188 ülkeye yapılan uyarının Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın ricası üzerine yapıldığı kaydedildi. Bu arada, Cumhuriyetçilerin eski başkan adayı Senatör John McCain de, Florida'da köktendinci bir Hıristiyan grubun Kur'an-ı Kerim yakma projesine karşı olduğunu belirterek, bunun yurt dışında görev yapan Amerikan askerlerini tehlikeye atabileceğini söyledi. Öte yandan, merkezi, köktendinci Hıristiyan grubun kilisesinin bulunduğu Gainesville'de olan Florida Üniversitesi de alarma geçti. Kur'an-ı Kerim yakma planı nedeniyle üniversite yönetimi, personel ve öğrencilerden tüm şüpheli kişi ve paketleri haber vermelerini istedi.