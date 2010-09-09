T24 LogoT24 Logo
Dünya

INTERPOL'DEN UYARI PARİS (A.A)

09 Eylül 2010 22:23

-INTERPOL'DEN UYARI PARİS (A.A) - 09.09.2010 - Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, Amerikalı bir rahibin 11 Eylül'ün yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim yakma planı uygulanırsa artan terör saldırıları riski konusunda hükümetleri uyardı.  Interpol'den yapılan açıklamada, ''ABD'de bir rahibin Kur'an-ı Kerim'i yakma planı gerçekleşirse masum halka saldırıların olacağı yönünde güçlü bir olasılık vardır'' denildi. Açıklamada, 188 ülkeye yapılan uyarının Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın ricası üzerine yapıldığı kaydedildi. Bu arada, Cumhuriyetçilerin eski başkan adayı Senatör John McCain de, Florida'da köktendinci bir Hıristiyan grubun Kur'an-ı Kerim yakma projesine karşı olduğunu belirterek, bunun yurt dışında görev yapan Amerikan askerlerini tehlikeye atabileceğini söyledi. Öte yandan, merkezi, köktendinci Hıristiyan grubun kilisesinin bulunduğu Gainesville'de olan Florida Üniversitesi de alarma geçti. Kur'an-ı Kerim yakma planı nedeniyle üniversite yönetimi, personel ve öğrencilerden tüm şüpheli kişi ve paketleri haber vermelerini istedi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24