-INTERPOL'DEN, KADDAFİ HAKKINDA ULUSLARARASI UYARI PARİS (A.A) - 04.03.2011 - Uluslararası polis teşkilatı Interpol, Libya lideri Muammer Kaddafi ile ailesinin 15 üyesi hakkında kamu güvenliği için tehdit oluşturdukları anlamına gelen turuncu alarm yayınladı. Kaddafi ve rejimine yönelik uluslararası yaptırımlara destek amacıyla yayınlanan alarm, teşkilatın dünya çapındaki 188 üyesine gönderildi. Eylem ya da yaratılan durumun kamu güvenliğine risk oluşturduğu zamanlarda verilen turuncu alarm, hakkında uyarı çıkarılan kişilerin, hareketlerinin engellenmesi ve mal varlıklarının dondurulması için hukuki yaptırım ve sınır polisi bilgisi sağlıyor. Interpol açıklamasında da Kaddafi ile yakını 15 kişinin, "sivil halka yönelik hava bombardımanı dahil, planlı saldırılara karıştığı ya da katıldığının tespit edildiği" kaydedildi. -KADDAFİ SRİ LANKA DEVLET BAŞKANINA TELEFON ETTİ- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapakse'ye telefon ettiği bildirildi. Sri Lanka Devlet Başkanlığı Sözcüsü Bandula Jayasekera, görüşme tarihini açıklamadığı konuşmasında, ''Sri Lanka Devlet Başkanı Libya liderine ülkesinde bir an önce barışı tesis etmesini ve Libya halkını korumasını söyledi'' dedi. Mahinda Rajapakse'nin milletvekili olan oğlu Namal, ocak ayında Libya'yı ziyaret etmişti. Libya ile Sri Lanka arasındaki ticaret hacmi 500 milyon dolar civarında. -LİBYA TELEVİZYONU: ZAVİYE KADDAFİ GÜÇLERİNİN ELİNE GEÇTİ Libya'nın başkenti Trablus'un 60 kilometre kadar batısındaki Zaviye kentinin, Albay Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin eline geçtiği bildirildi. Libya televizyonundaki haberde, ''Kentteki terörist grubun başı Hüseyin Darbuk ile yardımcısı öldürüldü'' denildi. Haberde, bu kişilerle birlikte hareket ettiği belirtilen 4 kişinin de esir alındığı ifade edildi. Haberde 31 tank, 19 askeri nakil aracı, 45 DCA bataryası ve başka silahların ele geçirildiği belirtildi. -İSYANCILAR RAS LANUF HAVALİMANININ KONTROLÜNÜ ALDIKLARINI İDDİA EDİYORLAR- Kaddafi yanlısı güçlerle çatışan isyancılar, doğudaki petrol şehri Ras Lanuf havalimanının kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettiler. Reuters muhabiri, isyancıların havalimanını ele geçirdiklerini söylediklerini belirterek "cephe hattından isyancıların havalimanının kontrolünü aldıklarına dair haberler geliyor" dedi.