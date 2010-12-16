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Dünya

İNTERPOL'DEN EL KAİDE SALDIRISI UYARISI LYON (A.A)

16 Aralık 2010 21:26

-İNTERPOL'DEN EL KAİDE SALDIRISI UYARISI LYON (A.A) - 16.12.2010 - Uluslararası polis teşkilatı İnterpol, ABD ve Avrupa'da El Kaide'nin saldırı tehdidi olasılığı konusunda Bağdat bürosunun istihbarat aldığını açıkladı. Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan teşkilatın sözcüsü, "İnterpol'ün Bağdat bürosu dün, El Kaide'nin yöneticileri tarafından örgüt hücrelerine talimat verildiği yönünde, özellikle ABD ve Avrupa'da saldırı tehdidi olasılığı konusunda istihbarat aldı" dedi. Teşkilat üyesi 188 ülkeyi bilgilendirdiklerini belirten sözcü, bu tehditler ile İsveç'in başkenti Stockholm'de girişilen son saldırı arasında herhangi bir bağlantı kurmadı.

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