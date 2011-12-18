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Interpol’den ayrıntılı sorular geldi

Türkiye, Dalan hakkındaki dosyayı kırmızı bülten çıkarılması için 25 şubatta gönderdiği Interpol'den ayrıntılı sorular geldi

18 Aralık 2011 02:00



T24- Türkiye, Bedrettin Dalan hakkındaki tutuklama kararı uyarınca hazırlanan dosyayı 25 Şubat’ta Interpol Genel Sekreterliği’ne göndererek, kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. Interpolden ise ayrıntılı sorular geldi




Milliyet'in haberine göre, Almanya’nın “yakalanarak iade edilmesi” konusunda olumsuz tavır sergilediği Ergenekon davasının firari sanığı Bedrettin Dalan hakkında kırmızı bülten çıkarılamadığı belirlendi. Interpol Genel Sekreterliği’nin, Dalan’la ve yargılandığı davadaki suçlamalarla ilgili iki kez özel bilgi istediği, bu istek yerine getirilmesine karşın henüz kırmızı bülten çıkartılması kararı vermediği öğrenildi.


Bir televizyon kanalındaki canlı yayına katılarak Almanya’da yaşadığını açıklayan Dalan’la ilgili yeni bilgiler öğrenildi. Türk istihbarat birimlerinin, Dalan’ın Almanya’da yaşadığını tespit etmesinin ardından, geçtiğimiz Haziran’da bu ülkeye yakalama ve iade talebinde bulunulduğu, ancak Alman makamlarının ret yanıtı verdiği ortaya çıkmıştı. Almanya’nın talebe olumsuz yanıt vermesinin yanı sıra Türkiye’nin, Dalan hakkında kırmızı bülten çıkartılması için yaptığı girişimlerden de henüz sonuç alamadığı anlaşıldı. 


Bu taleple ilgili sürecin şöyle geliştiği öğrenildi: Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 25 Ocak 2011 günü verdiği tutuklama kararı uyarınca Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı dosyanın, 25 Şubat’ta Fransa’daki Interpol Genel Sekreterliği’ne ulaştırıldığı ve kırmızı bülten talebinde bulunuldu.


Bu talep üzerine Interpol Genel Sekreterliği, 21 Haziran ve 1 Ağustos’ta Türkiye’ye gönderdiği iki ayrı mesajda, Bedrettin Dalan’ın, hakkındaki adli yargılama çerçevesinde Ergenekon örgütündeki rolü ve konumu hakkında ek bilgiler istedi.


Teşkilat üç aydır sessiz


Bu mesajlara yanıt olacak şekilde hazırlanan dosya, Interpol Genel Sekreterliği’nin, son tarih olarak verdiği 15 Eylül’den üç gün önce Fransa’ya gönderildi.
Ancak, dosyanın gönderilmesinin üzerinden üç aydan fazla süre geçmesine karşın, Interpol Genel Sekreterliği, Bedrettin Dalan hakkında kımızı bülten çıkarılması konusunda olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.


Zamanlama dikkat çekici


Türkiye’nin, Dalan’ı Almanya’dan 17 Haziran günü yaptığı başvuruyla istediği öğrenildi. Şubatta yapılan kırmızı bülten başvurusunu değerlendiren Interpol Genel Sekreterliği’nin, Türkiye’den ek bilgi istediği iki mesajı, Ankara’nın Almanya’ya yaptığı iade talebinden sonra göndermesi de dikkati çekti.


‘10 Kasım’da ayrıldı’


Bu arada, kasım ayı sonunda Dalan’ın Belarus’ta olduğu yönündeki haberler üzerine devreye giren Türkiye, Belarus’a mesaj göndererek Dalan’ın durumunu sordu. Aynı gün yanıt gönderen Belarus güvenlik makamları, Dalan’ın 10 Kasım’da ülkeden ayrıldığını ve geri dönüş yapmadığını bildirdi.

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