Interpol: Uyuşturucu satıcıları, evlere yemek siparişi hatlarını kullanmaya başladı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) suç örgütlerinin Koronavirüs krizinden yararlanarak, yemek taşımacılığı kisvesi altında uyuşturucu taşıdığını ortaya koyan bir rapor açıkladı.

Malezya, İrlanda, İspanya ve İngiltere'de bu şekilde, kokain, esrar ve bazı diğer sentetik uyuşturucuları ticaretinin yapıldığı ortaya koyuldu.

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan sıkı sokağa çıkma sınırlamaları, kargo taşımacılığı ve sipariş zincirine olan ihtiyacı artırmış durumda.

Bu ayın başlarında İspanyol Polis Teşkilatı, Alicante ve Valencia'da gıda dağıtıcısı gibi giyinen yedi kişiyi tutukladı.

Bu kişilerin, bisiklet, motorsiklet ve araçla uyuşturucu dağıtımı yaptığı, bazılarının paketleri, eve sipariş çantalarına gizlediği ortaya çıktı.

İrlanda polisi de benzer bir operasyonda, pizza kutularına gizlenmiş iki silah ve 8 kilogram kokain ele geçirdi.