Interpol, Suriye'yi tekrar iletişim ağına aldı; karar tepki çekti

T24 Dış Haberler

Interpol Suriye'ye tekrar iletişim ağına katılma hakkı verdi. Kararın Şam'a sığınmacılara ve yurt dışında yaşayan muhaliflere daha çok baskı yapma fırsatı vereceğini savunanlar Interpol'e tepki gösterdi.

Suriye, 2011'de başlayan iç savaşa rağmen Interpol'ün üyesi olmaya devam etmiş, kurum sadece çeşitli 'önlemler' almıştı. Bu kapsamda Şam'ın Interpol'ün veritabanına erişimi ve uluslararası tutuklamalar için diğer üye ülkelerle temas kurması yasaklanmıştı.

The Guardian'ın aktardığına göre hukuk uzmanları, önlemlerin kaldırılmasının tutuklanmaktan kaçmak için ülkeden kaçanları tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Suriye'de işlenen savaş suçları üzerine çalışan avukat Toby Cadman, ''Böyle bir karar alındığı için gerçekten üzgün ve kaygılıyım. Interpol'ün sistemleri saydamdır. Gerçek anlamda denetlenmiyor ve ihlal yapanlar sorumlu tutulmuyor. Suriye gibi insan haklarına saygı duymayan insanlar bu durumdan sıkça faydalanıyor'' dedi.

Interpol'ün 194 üyesi de kırmızı bülten çıkarabiliyor. Kırmızı bülten, yabancı ülkelerden aranan kişinin bulunması ve tutuklanması talebi anlamına geliyor.

Interpol'ün kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi'ne çalışan avukat Tarek Hokan, ''Haberler, yurt dışındaki Suriyeliler arasında endişe yarattı. Ayaklanmaya katıldıkları için Suriye tarafından istenen on binlerce kişi var'' ifadelerini kullandı.

Interpol, Şam'ın sadece diğer ülkeler tarafından kısıtlanmayan bilgileri görebileceğini ve karardan önce ilgili birimin yakında takip edildiğini belirtti.