Interpol 'organ mafyası lideri' Türk doktor arıyor!

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Üç kez suçüstüyle gözaltına alınmıştı



Avrupa Birliği’nin Kosova Polis ve Adalet Misyonunda (EULEX) görevli uluslararası savcı Jonathan Ratel, aralarında Türk doktor Yusuf Erçin Sönmez’in de bulunduğu yedi kişi hakkında, yasa dışı organ nakli yaptıkları gerekçesiyle iddianame hazırladı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Kosova medyasına sızan iddianameye göre, “organize suç şebekesi” 2008’de, böbreğine karşılık 20 bin dolar vereceği vaadiyle uçakla Kosova’ya getirdiği kurbanlarının organlarına karşılık müşterilerinden 80 ile 100 dolar arasında para istedi.Kurbanların Türkiye, Moldova, Kazakistan ve Rusya’dan çok düşük gelirli kişiler olduğu belirtildi.Erçin Sönmez, İsrailli Moşe Harel, Kosova Sağlık Bakanlığının eski Genel Sekreteri İlir Recay, Kosovalı doktor Lütfü Derviş, oğlu Arban Derviş ve Kosova uyruklu Sokol Haydini ile Driton Jılta insan ticareti, yasa dışı tıbbi çalışma ve görevi kötüye kullanmakla suçlandı. Bu arada basın, Lütfü Derviş ile Harel ve Sönmez’in organ mafyasının yöneticileri olduklarını, Harel ve Sönmez’in İnterpol tarafından da arandığını öne sürdü.Öte yandan Sönmez’in avukatı Bayram Tmava, iddianamenin henüz mahkeme tarafından kabul edilmediği görüşünü dile getirdi. Yusuf Erçin Sönmez Türkiye’de de yasa dışı organ nakli ile ilgili suçlanmıştı.Yusuf Erçin Sönmez 1997 yılında Uğur Dündar’ın Arena programıyla teşhir edildi. Erçin, 2000 yılına kadar yaşadışı olarak böbrek nakli yaptığı gerekçesiyle üç kez suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Uluslararası camiadaki adı, ‘Yakup’ olan Sönmez, adı Arena’da duyulduktan tam 7 yıl sonra yargı önüne çıktı. 1 yıl 10 gün hapis cezası aldı. Yargıtay, Nisan 2005’te Sönmez’in ‘organ mafyası lideri’ olduğu kararını onadı. Ancak aynı yıl çıkan yeni TCK’da 2 yıldan az hapis cezalarınım ertelenmesi hükmü vardı. Sönmez bir kez daha kurtuldu. 2008 yılının sonlarında, Kosova’daki bir organ kaçakçılığı olayına adı karışan Sönmez, gıyabında 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak 2010 Ağustos ayında Azerbaycan’daki bir organ kaçakçılığı olayında ortaya çıkınca Kosova makamları Azerbaycan’da olduğu tespit edilen Sönmez’in yakalanarak kendilerine teslim edilemesi için İnterpol’e başvurdu.