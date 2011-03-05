Interpol Kaddafi için turuncu bülten yayımladı

T24 - Interpol, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi ve yakınları hakkında "turuncu bülten" yayımladı. Bu kapsamda, Interpol'e üye ülkeler, Kaddafi ve listede adı geçen kişilerin tehlikeli oldukları yönünde uyarıldı.



Interpol'ün yayımladığı bültende, "Bu uyarıda adı geçen kişilerin, sivil halka hava bombardımanı da dahil olmak üzere saldırı planlamasına dahil oldukları ya da katkıda bulundukları tespit edilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu kişiler, seyahat etmeye ya da varlıklarını transfer etmeye niyetlenebilirler ve bu da hem Libya hem de diğer ülkelerdeki sivil halk üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Bu kişiler, Seyahat Yasağı ve Varlıkların Dondurulması gibi BM yaptırımlarına tabiidir" denildi.



Paris merkezli uluslararası polis teşkilatı Interpol'ün yayımladığı listede 16 kişi bulunuyor. Kaddafi'nin yanı sıra kızı Ayşe Muammer Kaddafi, oğulları Hanibal Muammer Kaddafi, Mutassim Kaddafi, Saadi Kaddafi, Sayfülislam Kaddafi ve diğer çocukları yer alıyor.



Yayımlanan bültende, Savunma Bakanı Ebu Bekir Yunus da "silahlı kuvvetlerin tüm eylemlerinden sorumlu" olduğu gerekçesiyle listeye alındı.





