T24 LogoT24 Logo
Dünya

Interpol Kaddafi için turuncu bülten yayımladı

Interpol, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi ve yakınları hakkında "turuncu bülten" yayımladı.

05 Mart 2011 02:00

T24 - Interpol, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi ve yakınları hakkında "turuncu bülten" yayımladı. Bu kapsamda, Interpol'e üye ülkeler, Kaddafi ve listede adı geçen kişilerin tehlikeli oldukları yönünde uyarıldı.

Interpol'ün yayımladığı bültende, "Bu uyarıda adı geçen kişilerin, sivil halka hava bombardımanı da dahil olmak üzere saldırı planlamasına dahil oldukları ya da katkıda bulundukları tespit edilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu kişiler, seyahat etmeye ya da varlıklarını transfer etmeye niyetlenebilirler ve bu da hem Libya hem de diğer ülkelerdeki sivil halk üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Bu kişiler, Seyahat Yasağı ve Varlıkların Dondurulması gibi BM yaptırımlarına tabiidir" denildi.

Paris merkezli uluslararası polis teşkilatı Interpol'ün yayımladığı listede 16 kişi bulunuyor. Kaddafi'nin yanı sıra kızı Ayşe Muammer Kaddafi, oğulları Hanibal Muammer Kaddafi, Mutassim Kaddafi, Saadi Kaddafi, Sayfülislam Kaddafi ve diğer çocukları yer alıyor. 

Yayımlanan bültende, Savunma Bakanı Ebu Bekir Yunus da "silahlı kuvvetlerin tüm eylemlerinden sorumlu" olduğu gerekçesiyle listeye alındı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24