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Interpol: Cinsel istismara uğrayan 10 bin çocuk kurtarıldı

Çocuk Cinsel İstismarı Veri Ağı ile görüntü, fotoğraf ve bilgi kıyaslamalarıyla kurbanlar, saldırganlar ve bulundukları yerler tespit edildi

09 Ocak 2017 21:19

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), dünya genelinde kurduğu veri ağıyla cinsel istismara hedef olan yaklaşık 10 bin çocuk kurbanın kurtarıldığını açıkladı.

Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çocuk Cinsel İstismarı Veri Ağı (ICSE) ile dünya genelinde bu konuda uzmanlaşmış güvenlik güçlerinin, görüntü, fotoğraf ve bilgi kıyaslamalarıyla kurbanları, saldırganları ve bulundukları yerleri tespit ettiği belirtildi.

Üye ülke güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat bu veri bankasına girip soruşturmalarını derinleştirdiği ifade edilen açıklamada, suçluların çocuklara yönelik cinsel istismar girişimlerini önleme açısından önemli aşama kaydedildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu veri ağı sayesinde çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun önlenmesi için üye ülkeler arasında etkili bir iş birliğinin geliştirildiği kaydedildi.

İnterpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Çocuk kurbanların kurtarılması, polisin uluslararası alanda İnterpol aracığıyla gerçekleştirdiği iş birliğinin önemini ortaya koyuyor " dedi.

 

'Bu sadece buzdağının görünen yüzü'​

 

Veri ağıyla yaklaşık 10 bin çocuğun kurtarıldığını kaydeden Stock, "Bu sadece buz dağının görünen yüzü." ifadesini kullandı.

ICSE ağı üzerinden aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 49 ülkenin polis teşkilatları iş birliği yapıyor.

 

 

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