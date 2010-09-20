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Dünya

Interpol başkanına 'facebook' tuzağı

İnterpol Genel Sekreteri Ronald K. Noble, Facebook kurbanı olduğunu açıkladı.

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Interpol Genel Sekreteri'nin profilini kullanarak Facebook'ta iki farklı sahte hesap açan siber suç çetesinin, cinayet ve tecavüz gibi suçlardan aranan yüksek düzeyde tehlikeli suçluların kişisel bilgilerini elde ettikleri ortaya çıktı. İnterpol Genel Sekreteri Ronald K. Noble, Facebook kurbanı olduğunu açıkladı.

Facebook'ta kendilerini dünyanın en büyük polis teşkilatı Interpol Genel Sekreteri Ronald K. Noble olarak tanıtıp, sahte profil kullanan siber suç çetesinin, cinayet ve tecavüz gibi suçlardan aranan yüksek düzeyde tehlikeli suçluların kişisel bilgilerini elde etmeye çalıştıkları belirtildi.



Interpol Başkanı şokta


Hong Kong'ta ilk defa  düzenlenen İnterpol Güvenlik Konferansı'nda konuşan Noble, siber terör saldırıların yıkıcı sonuçları konusunda uyarıda bulundu. 



Noble, “İnterpol Bilgi Güvenliği Olay Müdahale Ekibi, kısa bir süre önce Facebook'ta, İnterpol Genel Sekreteri' kimliğimi taklit etmeye çalışan iki profil keşfetti. Taklitçilerin sahte profil kullanarak, son zamanlarda  gerçekleştirdiğimiz “Infra Redö adlı operasyonunda hedef aldığımız cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve sübyancılık gibi suçlardan aranan kaçaklar hakkında bilgi edinmeye çalıştıklarını öğrendik" dedi.



Noble, 56 ülkeden çok sayıda üst düzey emniyet görevlisinin katıldığı konferansta şöyle ifade etti:



"Siber suçlar çok somut bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. Sanal gerçekliliğin kullanıma açıklığı dikkate alındığında, belki de şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük suç tehditlerinden birini oluşturuyor."




Kişisel bilgiler çalındı



Interpol'un 29 ülkede gerçekleştirdiği 'Infa Red' operasyonu sırasında cinayet, sübyancılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından aranan 130 kişinin yakalandığı belirtildi.


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