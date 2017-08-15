Interpol 3 yıldır arıyordu, IŞİD'in kilit ismi Fatih'te yakalandı

İstanbul polisi, Interpol tarafından 3 yıldır aranan IŞİD'in Avrupa'daki eylemlerinin organizatörü ve Fransız militanlardan sorumlu Mehdi A.'yı eylem planı için geldiği İstanbul'da yakaladı.

Canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan IŞİD'li terörist, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra polis memurunu bıçaklamıştı. Polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; eşi ve çocuğunu Belçika’ya gönderen Mehdi A.’nın İstanbul’da kalması polisi alarma geçirdi. Mehdi A.’yı olası bir eylem öncesi yakalamak isteyen terör polisi, kaldığı tüm otellerin bulunduğu sokaklardan adım adım onu takip etti. Binlerce saatlik kamera görüntülerinin ardından Fatih’e kadar takip edildi.

Dikkatli davranan Mehdi A.’nın yakalamaması için hiçbir IŞİD hücresiyle iletişime geçmeyerek, Arap kökenli, legal işlerle uğraşan kişilerle tanışarak onların bulunduğu Fatih’teki bir evde kaldığının belirlenmesi üzerine baskın yapıldı. Mehdi A. burada yakalandı.

Fransız teröristlerden sorumlu

Mehdi A.’nın, IŞİD'in Fransızca konuşan militanlarından sorumlu olarak görev yaptığı öğrenildi. 2014 yılından beri Belçika ve Interpol tarafından aranan Mehdi A.'nın, Avrupa'da IŞİD'in düzenlediği kanlı eylemlerde bağlantılı olduğu belirlendi. Mehdi A.’nın adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belçika’ya iade edileceği öğrenildi.