İnternetten ticaret ve ilana yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı e-ticaret ve internet reklamları için yönetmelik çıkarıyor. Buna göre, kişisel veri analiziyle “özel fiyat” sunulabilecek, tüketici yorumu bir yıl silinemeyecek, internetten bilet karaborsacılığı yasak olacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik taslağına göre, bir ürüne ilişkin tüketicilerin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri analiz edilerek “kişiselleştirilmiş fiyat” sunulabilecek. İnternetteki tüketici yorumları, olumlu ya da olumsuz ayrımı yapılmaksızın en az bir yıl, en fazla beş yıl süre ile objektif bir ölçüte göre yayımlanacak. İnternette tüketici şikayeti yayımlayan siteler, şikayeti yayımlamadan önce satıcılara cevap hakkı verecek. Spor, tiyatro gibi etkinliklerin biletlerini, yazılım kullanarak toplu halde satın almak ve yüksek fiyatla satmak yasaklanacak.

Taslağa göre, bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri analiz edilmesiyle sunulan fiyat, “kişiselleştirilmiş fiyat” olarak kabul edilecek. Bu şekilde bir fiyat sunulması durumunda, bunun kişiselleştirilmiş fiyat olduğu tüketiciye açıklanacak. Özel fiyat sunulan ürünle ilgili, güncel fiyatlara da aynı alanda yer verilecek.