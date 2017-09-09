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İnternetten tanıştığı kızın 2 arkadaşı tarafından dövüldü, parası gasp edildi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA’da internette tanıştığı 23 yaşındaki Kıvılcım D

09 Eylül 2017 18:56

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA’da internette tanıştığı 23 yaşındaki Kıvılcım D. ve 2 arkadaşı tarafından zorla eve götürülerek dövülen ve üzerinde bulunan 2 cep telefonu ve 1200 lira parası alınan E.G.S.\'nin kolunda kırıklar tesbit edildi. Polis, Kıvılcım D. ile bir arkadaşını yakaladı, diğer şüphelinin aranmasına başladı.
Bursa\'da oturan 26 yaşındaki E.G.S. bir süre önce internetten, Kıvılcım D. isimli genç kız ile tanıştı. Kıvılcım D. daha sonra tanıştığı E.G.S.\'yi merkez Osmagazi İlçesi Altıparmak Caddesi\'nde bulunan bir kafeterayda konuşmaya çağırdı. Bu adrese gelen Kıvılcım D., tanıştığı E.G.S.\'ye, 2 kişiye para verdiğini ancak, bir türlü alamadığını belirterek yardım istedi.. E.G.S., genç kızdan bu kişileri kafetaryaya çağırmasını istedi. Kısa süre sonra gelen 23 yaşındaki Evren C. ile 38 aşındaki  Fırat E., daha rahat konuşabilmek için E.G.S.\'yi dışarı çağırarak evlerine götürdü. Burada dövüldüğü, 2 kolu kırıldığı ve cebindeki 1200 TL parası alındığı öne sürülen E.G.S. savcılığa şikayetci oldu.
Bunun üzerine polis, Kıvılcım D. ile Evren C.\'yi evlerinin önünde yakalarken  kaçan üçüncü kişiyi aramaya başladı. Sorguları yapılan 2 şüpheli bugün \'Gasp\' suçundan adliyeye çıkartıldı.

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