İnternetten silah satışına denetim geliyor

Kontrolsüz bireysel silahlanmanın kontrol altına alınabilmesi için, hükümetten ilk adım atıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet üzerinden satışları denetim altına alacak bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Mevzuata göre ‘avda ve sporda kullanılan tüfek ve nişan tabancası’ kapsamına giren silahlar; ileri teknoloji üretim yöntemleri, ilave şarjörler ve lazerli sistemlerle özel askeri kuvvetlerin ellerindeki ağır makineli silahlardan farksız hale geliyor. İnternet kullanıcısına bir tık uzakta olan bu silahlar, hiçbir yetki belgesi aranmaksızın ‘hızlı kargo, ücretsiz kargo, taksitli ödeme’ gibi yöntemlerle üstelik hediye silah malzemeleri içeren kampanyalarla pazarlanıyor.

Eve teslim ediliyor

Yüksek kalibreli tahrip gücüne sahip 12 şarjörlü bir ölüm makinesi, ‘av tüfeği’ sınıflamasıyla aynı gün kapıdan evinize teslim edilebiliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün AK Parti grup toplantısından önce silahların internetten satış süreçleriyle ilgili olarak “Bu konuda bir çalışmamız var. Ayrıntılar belli olunca sizlerle paylaşacağız” dedi.

Silah satışı yapan 100'ün üzerinde siteye erişim yasaklandı

Hürriyet'in haberine göre, internet üzerinden silah satışının yasaklanması için İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Denizcilik ve

Haberleşme bakanlıkları ortak çalışma başlatırken, Emniyet de pompalı silahların üretildiği merkezlerden biri olan Konya’da 41 adrese operasyon düzenledi. Bilim uzmanı polislerin saptadığı, internetten silah satışı yapan 100’ün üzerinde siteye de erişim yasağı getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinasyonunda, internet üzerinden yivsiz av tüfeği ve pompalı tüfek satışları yapılan sitelere yönelik özel bir araştırma başlatıldı. Bilişim uzmanı polisler, internet üzerinden pompalı tüfek satışı yapan 100’ün üzerinde siteye erişimi engelledi. Site sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız silah satışı yapan 30 kişi gözaltına alındı

Pompalı silahların üretildiği merkezlerden biri olan Konya’da internet ve bayilerde ruhsatsız pompalı

tüfek satışı yapan 41 adres belirlendi. Bu adreslere yapılan baskınlarda 30 kişi gözaltına alındı. Konya’daki operasyonda gözaltına alınanların idari para cezası ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Asayiş Daire Başkanlığı da 81 ilin asayiş şube

müdürlüklerini uyararak, internet üzerinden veya av bayilerinden ruhsatsız silah satışlarının takibe alınması ve gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

Ruhsatsız av tüfeğine 500 lira ceza

2521 sayılı ‘Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancası ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’a göre, geçen yıl 85 TL olarak uygulanan idari para cezası 2017 yılında 500 TL’ye çıkarıldı. Yapılan son operasyonlarda da internet üzerinden ruhsatsız av tüfeği satan kişilerle ilgili yapılan işlemlerde her tüfek için ayrı ayrı 500 TL idari para cezası uygulandı. Pompalı tüfeği üretip yasadışı olarak satanlar, 1-3 yıl arası hapis cezası ile yargılanırken, pazarlayan, aracı olan ve satın alanlara sadece 500 TL idari para cezası verilebiliyor.

868 ruhsatsız silah

Asayiş Daire Başkanlığı ekipleri son 4 ayda yaptığı uygulamalarda Türkiye genelinde 468’i tabanca 400’ü av tüfeği olmak üzere 868 ruhsatsız silah ele geçirdi. Ayrıca aynı operasyon kapsamında 377 kurusıkı tabancaya da el konuldu, 11 bin mermi bulundu.

Av tüfeği pazarlayan 5 televizyona yayın yasağı

Emniyet Genel Müdürlüğü ruhsatsız silah satışını önlemek için RTÜK ile de işbirliği içine girdi. Yapılan görüşmelerin ardından uydu üzerinden yayın yapan ve yayınlarında av tüfeği pazarlayan 5 kanalın yayınları durduruldu.

Meclis'ten seslendi: Kimsenin canı yanmasın

İstanbul’da pompalı tüfekle öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, CHP’li Mehmet Tüm’ün konuğu olarak dün Meclis’te CHP grup toplantısına katıldı. Grup Başkanvekili Özgür Özel, salondakilere “İnternetten alınan silahla katledilen 17 yaşındaki Helin’in babası Nihat Palandöken, kontrol edilemez şekilde artan bireysel silahlanmaya karşı Meclis’i göreve davet etmek üzere burada” diye seslendi.

CHP’li Tüm ve baba Palandöken ayrıca TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Palandöken, “Benim canım yandı, kimsenin canı yanmasın. Bunu, devletimize, milletimize, milletvekillerimize, herkese söylemek istiyorum. Bu silahlandırma durdurulsun, silahlar satılmasın, satılanlar

toplansın, kimsenin canı yanmasın. Herkesin yavrusu var, yarın herkesin başına gelebilir” dedi.

AKP'ye çağrı

Tüm ise “Amacımız siyaset yapmak değil. Başka Helin’ler ölmesin diye çaba harcıyoruz. 18 Ekim’e kadar bu silahlarla 1722 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 874 kişi yaralandı” dedi. CHP’nin bu konudaki araştırma önergesinin reddedildiğini söyleyen Tüm, “AKP’li vekillere sesleniyorum, bu konuyu bir kez daha birlikte ele alalım. Ellerinizi, bu ölümler bitsin diye kaldırın” diye konuştu.

CHP'den yasa teklifi

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’da değişiklik getiren yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

CHP’nin teklifine göre, av-spor tüfeği veya nişan tabancasının üretim ve satış sürecinde kayıtdışılık önlenecek. Bu amaçla bu silahların imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalat ya da satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara, 20 bin liradan 200 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

İnternet satışına 8 bin lira ceza

Teklif, işyerinden yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan satıcılara ve sosyal medya veya internet üzerinden silah satışı yapanlara 8 bin lira para cezası verilmesini öngörüyor.

Aracılık edene 8 yıl kadar hapis

Teklife göre mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakledenlere her tüfek için 5 bin lira para cezası ve 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca silaha el konulacak. Ruhsatlı yivsiz tüfeğini bir başkasına veren kişiye de 5 bin lira ceza kesilecek.

İrgil teklifin gerekçesinde özetle şöyle dedi: “2015’te 100 bin 836, 2016’da 84 bin 268 ve Eylül 2017 itibariyle 63 bin 453 silah ruhsatı verilmiştir. Ruhsatlı silah sayısında bir azalma varken işlenen suçlara bakıldığında ruhsatsız silah kullanımı fazladır. Ne var ki günümüzde internetten silahlara erişmek mümkün. Bazı silah satıcıları, hiçbir belge talep etmeden internet üzerinden silah satışı yapmaktadır. Sadece birkaç dakika süren işlemle kredi kartına taksit imkânı bile sunulmakta ve hatta silah, müşterinin adresine ücretsiz kargoyla yollanmaktadır. Bu işlemleri yaparken silah ruhsatı veya av tezkeresi gibi resmi belgeler sorgulanmamaktadır. Kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ruhsatsız pompalı ya da ruhsatsız av tüfeklerine hapis cezası öngörülmesiyle caydırıcılık artacaktır.”