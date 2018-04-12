T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnternetten silah satışı yapan şüpheli gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, internet üzerinden silah satışı yaptığı iddia edilen Y

12 Nisan 2018 21:16

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, internet üzerinden silah satışı yaptığı iddia edilen Y.A.B., polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde 2 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi.
Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Gökmeydan Mahallesi\'nde oturan Y.A.B.\'nin evine baskın düzenledi. İnternet üzerinden silah satışı yaptığı iddia edilen Y.A.B.\'nin evinde seri numaraları silinmiş olan 2 tabanca, 3 tüfek, 44 mermi ile 41 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A.B. sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRGözaltınaEskişehir OdunpazarıEmniyet Müdürlüğü SuçSoruşturma BürosuGökmeydan MahallesiEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24