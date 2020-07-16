İnternetten 'satılık böbrek' ilanı veren kişi gözaltına alındı

Samsun'da internet üzerinden 'satılık böbrek' ilanı veren A.K., siber polis takibi sonucu gözaltına alındı. Maddi sıkıntı çektiğini söyleyen A.K. ilan ile dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyledi.

Samsun'un Canik ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, internetten A.K. adlı kişinin sosyal medya hesabından "satılık böbrek var" ilanı vererek kendi telefonunu da yazdığını tespit etti.

İHA'nın haberine göre, siber polis ile yapılan irtibat sonucu A.K., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından "organ ve doku ticareti" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. A.K. maddi sıkıntı çektiğini ve bu yüzünden ilanla dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyledi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. (İHA)