İnternetten öğrendiği taktiklerle engelli eşini şampiyon yaptı

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Boccia Takımı’ndan Yahya Gürbüzer, Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası’nda BC4 kategorisinde birinci oldu. Başarısını kendisi gibi tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan engelli eşine borçlu olduğunu söyleyen Gürbüzer, “Eşim Belgin, internetten Türkiye ve Avrupa Boccia şampiyonlarının maçlarını izleyip taktikler belirledi. Verdiği tüyolarla beni yönlendirdi ve şampiyon olmamı sağladı” dedi.

Samsun’da 12 ilden 100 sporcunun katılımıyla Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Yaşar Doğu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada İstanbul’u 12 kişiyle Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Boccia Takımı temsil etti. Taner Atasoy antrenörlüğünde sahaya çıkan 12 sporcu, 3 gün süren müsabakaların sonucunda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden Yahya Gürbüzer, BC4 kategorisinde 16 sporcu arasında birinci oldu.

Şampiyonluk kupasını kaldırarak adını milli takıma yazdıran Gürbüzer, bu başarının arkasında kendisi gibi tekerlekli sandalyeye bağlı olan engelli eşi Belgin Gürbüzer’in olduğunu belirtti.

“HASTALIĞIMIN TEDAVİSİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİM”

Gürbüzer, kas hastalığına yakalanışını, eşiyle tanışmasını ve bugüne kadar yaşananları şöyle anlattı:

\"İlkokul 5. sınıfta aniden güç kaybı yaşadım. Yürümede ve koşmada zorlanmayla başlayan hastalığım her geçen gün ilerledi. 14 yaşımda kas hastası olduğumu ve hastalığımın tedavisi olmadığını öğrendim. O günden bu yana 21 yıldır tekerlekli sandalyede yaşıyorum. Türkiye Omurilik Felçliler Derneği’nde çalışıyorum ve tekerlekli sandalye dağıtıyorum. Eşimle aynı yerde çalışıyoruz. 5 yıl arkadaşlık sürecinden sonra evlendik. 10 yıldır evliyim.\"

“BOCCİA KURSUNDA SPOR HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

Boccia kursunda spor hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Gürbüzer, “Spora büyük ilgim vardı ama yüzde 80 engelli durumumdan dolayı hiçbir sporu yapamıyordum. Çocuk Yetenekler projesi kapsamında açılan Boccia kursuna katılarak spor hayalimi gerçekleştirdim. Turnuva için 1 yıldır Engelliler Sarayı’nda eğitim alıyorum. Normalde haftada iki gün çalışıyorduk ben hafta sonlarını da çalışmaya ayırıp antrenmanı haftada 4 güne çıkardım. Bu süreçte eşimin bana hem maddi hem manevi desteği oldu. Eşim Belgin, internetten Türkiye ve Avrupa Boccia şampiyonlarının maçlarını izleyip taktikler belirledi. Verdiği tüyolarla beni yönlendirdi ve şampiyon olmamı sağladı. Kendisine çok şey borçluyum. Hayatımın her anında yanımda oldu\" dedi.

“BOCCİA HAKKINDA İNTERNETTEN ARAŞTIRMALAR YAPTIM”

Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Belgin Gürbüzer ise, “Eşim çok azimli biri. Onun başaracağına inanıyordum. Ben de kendisine destek olması için Boccia nedir? Nasıl oynanır? diye internette araştırmalar yaptım. İzlediğim videolardan eşime tüyolar verdim” diye konuştu.

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