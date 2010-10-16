-İNTERNETTEN ''KURBANLIK'' SATIŞI KONYA (A.A) - 16.10.2010 - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde birçok üretici, kurbanlık hayvanlarını, daha fazla alıcıya ulaşıp, daha uygun fiyatlardan satabileceği düşüncesiyle internet üzerinden satışa çıkarmaya başladı. Et ve Balık Kurumunun kasaplık hayvan ithalatı için düzenlediği ihale kapsamında yurt dışından temin edilen büyükbaş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kurban için özel sektöre verilen kurbanlık hayvan ithalat yetkisi dahilinde küçükbaş hayvanların yurda girişi sürüyor. İthal kurbanlıklarla rekabete girmek zorunda kalan yerli üreticiler de kurbanlıklarını daha fazla alıcıya ulaşıp, daha uygun fiyatlardan satabilmek için farklı yollar denemeye başladı. Bazı üreticiler ve çiftçiler, çiftliklerinde, ahırlarında yetiştirdikleri küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarını kullanımı her geçen gün yaygınlaşan internet sitelerine ilan vererek satışa çıkardı. -PAZARLAMA UZMANLARINA TAŞ ÇIKARIYORLAR- Tekirdağ, Konya, Bursa ve Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından sitelere kurbanlık ilanı veren üreticiler, kurbanlıklarını çektikleri güzel fotoğraflarla sergileyerek pazarlamaya çalışıyor. Satılığa çıkardıkları kurbanlıkları için; ''organik kurbanlık danalar'', ''muhayyer kurbanlık'', ''kaçırılmayacak düve kurbanlık'', ''tertemiz birinci sınıf düveler'', ''süper erkek kurbanlık kuzu'', ''böyle kurbanlık boğalar görülmedi'', ''mükemmel kurbanlık kuzular'' gibi pazarlama uzmanlarına adeta taş çıkaran başlıklarla ilan veren çiftçiler, ilan içeriğinde de hayvanlara ait ağırlık, cins ve yaşa ilişkin bilgiler vermeyi ihmal etmiyor. Sitelere ilan veren çiftçilerden Halil Gündoğdu, Konya'nın bir köyünde çiftçilik yaptığını, daha fazla müşteriye ulaşabilmek için kurbanlık hayvanları internete koyduğunu belirtti. -BÜYÜK İLGİ VAR- İnternet teknolojisinden çok fazla anlamadığı için çocuklarının kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Gündoğdu, kurbanlıklarını internete koyduktan sonra çok sayıda vatandaşın kendisini aradığını, ilgiden çok memnun olduğunu bildirdi. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde çiftçilik yapan Şaban Eceler ise bugüne kadar hayvanlarını, kendi köyleri ile civar köylerdeki müşterilere pazarlamak zorunda kaldığı için ucuz fiyattan sattığını söyledi. Bu sene kurbanlıkları internet sitesine koyduktan sonra yoğun şekilde telefonlar aldığını anlatan Eceler, şunları kaydetti: ''30 kurbanlığım vardı. Fotoğraflarını çektikten sonra internet sitesine koydum. İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerden birçok kişi aradı. Arayanlardan bazıları 30'dan fazla hayvana ihtiyacı olduğunu söyleyerek benden almaktan vazgeçti. Yani elimde daha fazla hayvan olsa onları da satacağım. Şu anda ilgiden çok memnunum. Bu gidişle Kurban Bayramı'na haftalar kala elimdeki hayvanların hepsini satabileceğim.''