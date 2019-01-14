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İnternetten kandırıp, zorla fuhuş yaptırdılar

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, internet üzerinden kandırarak Niğde'den Adıyaman'a getirdikleri 17 yaşındaki kıza, günlük kiralanan evde zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

14 Ocak 2019 20:10

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, internet üzerinden kandırarak Niğde\'den Adıyaman\'a getirdikleri 17 yaşındaki kıza, günlük kiralanan evde zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre,  V.Ç. ve T.A., internet üzerinden Niğde\'de oturan 17 yaşındaki Z.S. ile tanıştı. İkili, kızı kandırarak, Adıyaman\'a gelmeye ikna etti. Ancak Z.S.\'ye günlük kiraladıkları bir evde zorla fuhuş yaptırmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri bir operasyonla V.Ç. ve T.A.\'yı gözaltına aldı. Fuhuş yaptırılan Z.S. ise kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.S. Niğde\'deki ailesine teslim edilirken, V.Ç. ile T.A. adliyeye sevk edildi.

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