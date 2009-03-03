İnternetten iş güvenliği eğitimi

ProİSG, internet üzerinden iş güvenliği eğitimi veriyor. Sistem sayesinde işgücü ve zamandan tasarruf sağlanıyor.



Ekonomik krizin etkileri artarak devam ederken, işverenin yardımına bilişim çağının sağladığı kolaylıklar yetişti. Eğitim ile teknolojiyi buluşturarak bütün sektörlerdeki çalışanların alması gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimlerini internet üzerinden veren ProİSG ( Profesyonel İş Sağlığı ve Güvenliği) işgücü ve zamandan tasarruf sağlarken, işverenin de eğitim maliyetini düşürüyor.



4857 Sayılı İş Kanunu'nun 82. maddesine göre işverenin çalışanlara karşı bazı yükümlülükleri bulunuyor.İş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeye yönelik olan bu yükümlülükleri bazı işverenler uygularken, bazıları maliyeti yüzünden çalışanının canını hiçe sayıyor, kimi işverenin ise bu kanundan haberi bile yok.



Maliyetler düşüyor



İşverenin üzerindeki ekonomik krizin et kilerini azaltmak ve kısa zamanda geniş bir kitleye hizmet vermek amacıyla Bilgi Kurdu Eğitim Hizmetleri, Global Eğitim Merkezi ve Advancity ortaklığıyla hayata geçirilen ProİSG (Profesyonel İş Sağlığı ve Güvenliği) projesi ile eğitimler internet üzerinden veriliyor, yapılan sınav sonucunda kişi başarılı olursa Türkiye genelinde geçerli olan iş sağlığı ve güvenliği sertifikasını almaya hak kazanıyor. Temel iş sağlığı ve güvenliği, ilkyardım, yangın ve acil durum gibi 4 ana başlık altında toplanan eğitimler, internet üzerinden verildiği için, sınıf içi eğitimlerine oranla maliyetlerin 1/4 oranında düşmesini sağlıyor. Örneğin; bu eğitimlerin tamamı sınıf içinde verildiğinde 6 günde tamamlanırken, eğitim internet üzerinden alındığında 12 saatte tamamlanabiliyor. Eğitimi alan kurum çalışanlarına bir kullanıcı adı ve şifre veriliyor. Kişi bu bilgilerle ister iş yerinden, isterse evinden 7 gün 24 saat giriş yaparak eğitim alabiliyor. Ayrıca eğitimlere kurumların talepler ine göre 3, 6 veya 12 ay boyunca erişim imkanı olduğundan, çalışanlar bilgilerini pekiştirebiliyorlar.



Mavi yakalılar için ise farklı bir eğitim modeli ugulanıyor. Örneğin; fabrikada işçi olarak çalışanlar bir sınıfta toplanıyor. İş sahalarında yapılması gerekenler video, animasyon ve mizansellerle teatral bir biçimde işçiye anlatılıyor.



İlkyardım ve yangın gibi eğitimlerin kolayca kitlelere ulaştırılması için bu projede yer almaya karar verdiklerini sözlerine ekleyen Advancity Genel Müdür Yardımcısı Cem Atacık, “Bu projeyle hem İK departmanlarının yasal zorunluluklarını yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz, hem de hazırladığımız eğitimlerle çalışanlara bu hayati konularda katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.



İllere göre farklı fiyat



Eğitimin, bütün kurumlar tarafından alınması gerektiğinin altını çizen Bilgi Kurdu Genel Müdürü Mustafa Yücelgen,"Bir kurumun çalışan sayısı 50 ve üzerinde ise iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tüm personelin alması zorunlu. Örneğin bir bankada 10 bin kişi çalışıyorsa bu 10 bin kişinin de eğitimi ve sınavla sertifikasını alma zorunluluğu bulunuyor. İlkyardım eğitimlerin de ise durum farklı. Yine aynı örnekten yola çıkarsak, 10 bin çalışandan ilk yardım eğitimini almak zorunda olan kişi sayısı 1/20 oranına düşüyor. Bu oran riskli iş gruplarında 1/10’a çıkıyor. İnternet üzerinden verdiğimiz ;eğitim ve sınav hizmetiyle hem zamandan, hem işgücünden, hem de maliyetten tasarruf sağlıyoruz.



ProİSG ile ilkyardım eğitimlerinin teorik kısmı da internet üzerinden verilebiliyoruz. Özellikle “ilk yardımcı” sertifikalarının 3 yılda bir yenilenmesi gerektiğinden, e-öğrenme bu konuda hızlı ve düşük maliyetli bir çözüm oluşturuyor.” diye konuştu.



Bilgisayar oyunu gibi



Acil Durum eğitimiyle ilgili hazırlık aşamasında olan bir program ise farklı içeriğiyle dikkat çekiyor. Yangın, deprem, terör saldırısı gibi durumlarda çalışanların çalıştıkları yerleri nasıl en güvenli ve kısa sürede boşaltması gerektiğini anlatan eğitim içeriği, bir bilgisayar oyunu yardımıyla işleniyor. Eğitimlerin yanı sıra sektörel danışmanlık hizmeti de verdiklerini anlatan Global Eğitim Genel Müdürü Ümit Gediman: Farklı sektörlerde saha ziyaretleri yaparak, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili risk analizlerini oluşturuyor, dosya olarak kuruma iletiyoruz. Böylelikle kurumlar eksiklerini tamamlayarak, fiziksel şartlarını iyileştiriyor, personelin eğitim ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayabiliyorlar. Türkiye çapındaki büyük firmalarda yürüttüğümüz projelerimizde edindiğimiz deneyimler i, internet üzerinden verilen eğitimlere de katıyoruz.





