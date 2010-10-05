-İNTERNETTEN İLAÇ SATIŞI YAPAN SİTELER BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİLDİ ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), internet üzerinden sadece eczanelere satılması gereken ürünlerin rahatlıkla pazarlamasını yapan internet sitelerini Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne şikayet ederek, internet ortamında ilaç satışının önlenmesini istedi. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, internet üzerinden kontrolsüz ve denetimsiz olarak ilaç satışı yapılmasının halk sağlığını tehdit ettiğini savundu. Halkın sağlığının sanal ortamlarda tedavi edilecek kadar ucuz ve değersiz olmadığını ifade eden Saydan, Sağlık Bakanlığının hem vatandaşının sağlığı hem de tasarruf tedbirleri açısından internetten ilaç satışını durdurması gerektiğini belirtti. Saydan, şunları kaydetti: ''Bir çok internet sitesi 'eczane' adını kullanarak, bir çoğu da açık arttırma usulü alışveriş yapılan siteler aracılığıyla sanal ortamda ilaç satışı yapmaktadır. Teknoloji çağının bu kadar geliştiği bir ortamda, her yaştan kişinin internet ortamından kolayca ilaca ulaşması halk sağlığı için son derece tehlikelidir. Çünkü internetten bilinçsizce ilaca erişim sağlanmakta, ilaçlar eczacılar tarafından verilmediği için kozmetik malzemesi gibi sürümden kazanmaya yönelik zihniyetle, süslü reklamlarla vatandaşlarımız yanıltılmaktadır. Ayrıca, sağlıkta tasarruf yapılması gerektiğini her fırsatta dile getiren siyasi irade; internetten ilaç satışıyla tedavi masraflarının arttığını da görememektedir. Bu sebepler yüzünden yetkilileri göreve çağırıyoruz. Halkımızın sağlığı sanal ortamlarda tedavi edilecek kadar ucuz ve değersiz değildir. Sağlık Bakanlığı hem vatandaşının sağlığı için hem de tasarruf tedbirleri açısından artık internetten ilaç satışına 'dur' demelidir. İnternet üzerinden ilaç satışına yaptırımı ağır caydırıcı cezalar getirilmelidir.'' TEİS'in Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne yaptığı yazılı başvuruda ise ''internet ortamında ilaç tanıtımı ve satış faaliyetlerinde bulunan ilgililer hakkında gerekli yasal işlemin başlatılması'' istendi.