-İnternetten hakarete 6 yıl istendi SAKARYA (A.A) - 26.08.2011 - Sakarya'da, bir üniversite öğrencisine eşcinsel arkadaşlık sitesinde oluşturduğu sahte profilde, fotoğraflarını yayımlayarak hakaret ettiği öne sürülen kişi hakkında 6 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alınan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) eğitim gören H.O.Ç (19) için oluşturulan sahte e-mail adresiyle, eşcinsel arkadaşlık sitesinde, fotoğraflarının bulunduğu bir profil oluşturuldu. Söz konusu sitede fotoğraflarının yayımlandığını, arkadaşlarına özel olarak gönderilen e-mailler aracılığıyla öğrenen H.O.Ç, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği görevlilerinin, söz konusu sitedeki profilde H.O.Ç adına oluşturulan e-mail adresine ulaştığı kaydedildi. Sahte e-mail adresinin C.A'ya (39) ait ADSL hattı üzerinden gönderildiğinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, emniyette ifadesi alınan C.A'nın suçlamaları kabul etmeyerek, ADSL hattını kullanması amacıyla 2 yıl önce arkadaşı S.A'ya verdiğini söylediği bildirildi. İddianamede, bilişim polisinin C.A'nın ADSL hattını kullandırdığını öne sürdüğü S.A'ya ulaşılamadığına dikkat çekilerek, C.A'nın kendisini savunmak için S.A. adını öne çıkardığı kanaatine varıldığına işaret edildi. Şüpheli hakkında dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu vurgulanan iddianamede, C.A. hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'hakaret', 'sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret' suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamenin sunulduğu Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından sanık hakkında 6 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.