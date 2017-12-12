İnternetten fuhşa aracılık yapanlara operasyon

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, internette reklam yayımlatıp, fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden 3 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çeşitli sitelerde \'Efe\' kullanıcı ismini kullanan Engin B.\'nin, fuhuş yapan kadınların sosyal paylaşım sitelerinde reklamını yaptığını tespit etti. \'Mert\' kullanıcı isimli Semih Ö. ile Özkan A.\'nın ise çeşitli sitelerde yabancı uyruklu kadınlara müşteri bulup, yer temin ettiğini belirledi. Yapılan baskınlarda 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, olaya karışan ve çok sayıda fuhuş yaptığı iddia edilen kişinin ifadesine başvurdu. Soruşturmayı yürüten Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kararıyla fuhuş için temin edilen birçok yer mühürlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi, \'fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek\' suçlarından mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.