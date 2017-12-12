T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnternetten fuhşa aracılık yapanlara operasyon

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, internette reklam yayımlatıp, fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden 3 kişi tutuklandı

12 Aralık 2017 16:06

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, internette reklam yayımlatıp, fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden 3 kişi tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çeşitli sitelerde \'Efe\' kullanıcı ismini kullanan Engin B.\'nin, fuhuş yapan kadınların sosyal paylaşım sitelerinde reklamını yaptığını tespit etti. \'Mert\' kullanıcı isimli Semih Ö. ile Özkan A.\'nın ise çeşitli sitelerde yabancı uyruklu kadınlara müşteri bulup, yer temin ettiğini belirledi. Yapılan baskınlarda 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, olaya karışan ve çok sayıda fuhuş yaptığı iddia edilen kişinin ifadesine başvurdu. Soruşturmayı yürüten Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kararıyla fuhuş için temin edilen birçok yer mühürlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi, \'fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek\' suçlarından mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHAADAPAZARISakarya Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü Ahlak Büro AmirliğiEnginSemihYapılanPolisSoruşturmayıSakarya Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24