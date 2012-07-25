İnternetten film ve müzik paylaşmaya ceza geliyor

Facebook ve Twitter'dan müzik paylaşımları ya da 'çok beğendim sen de dinle' diyerek şarkı göndermek suç unsuru olarak kabul edilecek. Kişilere para cezası verilecek.

Zaman gazetesinin haberine göre, müzik, edebiyat ve sinema dünyasının en büyük sorunlarının başında geliyor internetteki korsan paylaşımlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni bir düzenleme ile Fransa ve Amerika'da kullanılan ve paylaşımları 'yakalayan' sistemi Türkiye'de de hizmete sokacak.

Buna göre, kendi bilgisayarından herhangi bir şekilde arkadaşına müzik eseri, sinema filmi veya kitap gönderen, bu tip eserleri sosyal medyada paylaşan, otomatik olarak tespit edilecek. Kişiye, 'yasa dışı çoğaltımda' bulunmak suçundan para cezasına kadar yaptırımlar uygulanacak. Bakanlık, telif haklarını içeren kanunu yeniden düzenliyor. 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tasarısı' olarak ilgili tüm kesimlere görüş için gönderilen yeni tasarıda dikkat çekici yaptırımlar var.

Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, tasarının en önemli düzenlemelerinin kişisel paylaşımlarla ilgili olduğunu söylüyor. Yabancı ülkelerde de kullanılan sistemde yer alan robot yazılım, bir şarkının veya telif hakkı söz konusu olan bir eserin, hangi bilgisayar üzerinden paylaşıldığını anında 'yakalıyor.' Bunun için öncelikle müzik konusunda kurulmuş meslek birlikleri veya yayınevi, yapımcı gibi eser sahiplerinin haklarını koruyan birimler, kendi veri tabanlarını oluşturacak. Bu veri tabanında müzikler, kitaplar, diziler, filmler yer alacak. Her bir eserin içinde de özel bir kod olacak. Robot yazılım, bu kodlara sahip herhangi bir eserin başka bir bilgisayara gönderilmesi veya paylaşılmasını anında tespit edecek.

Genel Müdür Abdurrahman Çelik, internetteki korsan indirmeler ve paylaşımlar nedeniyle telife konu olan eserlerin satışında çok ciddi düşüş olduğunu ifade ediyor. 1994 yılında 120 milyon olan albüm satışlarının, 2004'te 70, 2011'de 9 milyona kadar düştüğünü belirtiyor.

Fransa'da HADOPİ adı ile kurulan sistem sayesinde, ilk uyarıdan sonra paylaşım yapanların yüzde 90'ının bir daha eser paylaşmadığına dikkat çeken Çelik, 1,5 yıl içinde korsan paylaşımın yüzde 2'ye kadar düştüğünü aktarıyor. Bu nedenle Çelik'e göre, korsan paylaşımların önüne geçilmesi konusunda önemli başarılar sağlanılabilecek. Çelik, sistemin kesinlikle kişilerin bilgisayarındaki diğer bilgileri görmeyeceği bilgisini veriyor. Sistemin, sadece özel kodları olan ve telife konu olan eserlerin paylaşımını algıladığını kaydediyor.