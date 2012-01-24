İnternetten film ve dizi indirenlere kötü haber



T24 - ABD hükümetinin Megaupload'ı kapatmasıyla birlikte üç büyük dosya indirme sitesi de hizmetlerinin büyük bir bölümünü durdurma kararı aldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Megaupload'ı kapanmasının ardından tedbir almak isteyen dosya paylaşım siteleri FileSonic ve Fileserve, işlevlerinin büyük bölümünü kapatma yoluna gitti.



FileSonic, tüm dosya paylaşım özelliklerini kapatarak bir kişisel depolama hizmetine dönüşürken; Fileserve "telif haklarını çiğneyen" tüm hesapları ve ödüllendirme sistemini kapattı. IP adresi ABD'de kayıtlı olan Fileserve, dosyalarını indiren kullanıcılara para ödüyordu (1.000 indirmeye 25 dolar) ve görünüşe bakılırsa Megaupload'ın kapatılması, sitenin gözünü oldukça korkuttu.



Bu sırada Uploded.to adlı web sitesi de hizmetlerini ABD'ye kapattı. Megaupload'un kapatılması, internet tarihine kara bir gün olarak geçecek gibi görünüyor. Bakalım bu kapatılmalar devam edecek mi ve gelişmeler hangi yönde olacak.







