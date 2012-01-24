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Dünya

İnternetten film ve dizi indirenlere kötü haber

ABD hükümetinin Megaupload'ı kapatmasıyla birlikte üç büyük dosya indirme sitesi de hizmetlerinin büyük bir bölümünü durdurma kararı aldı.

24 Ocak 2012 02:00


T24 - ABD hükümetinin Megaupload'ı kapatmasıyla birlikte üç büyük dosya indirme sitesi de hizmetlerinin büyük bir bölümünü durdurma kararı aldı.

İnternetten film ve dizi indirenlere kara haberHürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Megaupload'ı kapanmasının ardından tedbir almak isteyen dosya paylaşım siteleri FileSonic ve Fileserve, işlevlerinin büyük bölümünü kapatma yoluna gitti.

FileSonic, tüm dosya paylaşım özelliklerini kapatarak bir kişisel depolama hizmetine dönüşürken; Fileserve "telif haklarını çiğneyen" tüm hesapları ve ödüllendirme sistemini kapattı. IP adresi ABD'de kayıtlı olan Fileserve, dosyalarını indiren kullanıcılara para ödüyordu (1.000 indirmeye 25 dolar) ve görünüşe bakılırsa Megaupload'ın kapatılması, sitenin gözünü oldukça korkuttu.

Bu sırada Uploded.to adlı web sitesi de hizmetlerini ABD'ye kapattı. Megaupload'un kapatılması, internet tarihine kara bir gün olarak geçecek gibi görünüyor. Bakalım bu kapatılmalar devam edecek mi ve gelişmeler hangi yönde olacak.



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