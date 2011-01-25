-İNTERNETTEN EN ÇOK ELEKTRONİK EŞYA VE UÇAK BİLETİ ALINIYOR İSTANBUL (A.A) - 25.01.2011 - MasterIndex araştırmasına göre, Türk halkının internet üzerinden alışveriş yapma oranı ortalama ayda 1 olarak belirlenirken, alışverişlerde en çok fiyat avantajı etkili oluyor. MasterCard tarafından her yıl Türk halkının kart kullanım, tasarruf ve harcama eğilimlerini ölçümlemek amacıyla, Yöntem Araştırma Danışmanlık'a 11 il merkezinde yaptırılan MasterIndex araştırmasına göre, Türk halkının internet üzerinden alışveriş yapma oranı ortalama ayda 1 olarak belirlendi. Bu rakam kadınlarda 0,5 iken, erkeklerde 1,4 oldu. İnternet üzerinden en fazla alışveriş yapan kesim ise orta ve düşük gelir grupları ile, 15 – 19 yaş ve 20–24 yaş grubu. Katılımcıların yüzde 42'si fiyat avantajı, yüzde 36'sı evden çıkmadan alışveriş rahatlığı, yüzde 35'i zaman tasarrufu, yüzde 23'ü ürün ve fiyat karşılaştırma olanağından dolayı internetten alış veriş yapmayı tercih ederken, araştırma sonuçları erkeklerin zamandan tasarruf etmek için, kadınların ise Türkiye'de bulunmayan ürünleri almak için internetten alışveriş yaptığını ortaya koydu. Araştırmada, kredi kartı ile internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih etmeyenlere bunun nedeni sorulduğunda, yüzde 28'lik kesim görüp denemeden ürün almak istememe, yüzde 25'lik kesim kredi kartı bilgisi vermeyi güvenli bulmama, yüzde 23'lük kesim internet erişiminin olmaması, yüzde 20'lik kesim ise teslim edilecek ürünün doğruluğuna veya kalitesine güvenmeme gibi sebepler gösterdi. Internet üzerinden alışveriş yapmama nedenleri bölgesel bazda incelendiğinde, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanların çoğu neden olarak internet erişimlerinin olmamasını gösterdi. -ELEKTRONİK EŞYA VE UÇAK BİLETİ...- Masterindex araştırmasında, internetten kredi kartıyla alışveriş yapanlara en çok ne tür ürün ve hizmetleri satın aldıkları sorulduğunda, katılımcıların yüzde 40'ı elektronik eşya veya bilgisayar, yüzde 31'i uçak bileti, tur, seyahat rezervasyonları, yüzde 29'u cep telefonu ve aksesuarları, yüzde 24'ü yemek ve içecek, yüzde 18'i ise hazır giyim ürünleri aldığını belirtti. Sanal alışverişçilerin yüzde 51'i alışverişlerini mutlaka Türk sitelerinden yaparken, yüzde 3'lük kesim sadece yabancı siteleri tercih ediyor. Yüzde 46 ise yerli veya yabancı sitelerin fark etmediğini ifade etti. Kullanıcılar alışveriş yaptıkları sitelere arama motorları, arkadaş tavsiyesi ve ilanlardan ulaşıyor. Tüketicilere internetten alışveriş yaparken hangi hizmetlerin önemli olduğu sorulduğunda,katılımcıların yüzde 68'i ürün değiştirme/beğenilmeyen ürünle ilgili iade kurallarının belirli olması, yüzde 48'i garanti hizmetinin veriliyor olması, yüzde 47'şer de ödeme sorunlarının çözümlenmiş olması ve satış sonrası müşteri hizmetleri biriminin kurulmuş olması yanıtını verdi.